Prima pagină » Știri politice » Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte”

Ministrul Economiei vrea să schimbe procedura de insolvență pentru persoanele fizice: „Statul trebuie să ofere soluții corecte"

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că a fost lansat în consultare publică un proiect de lege privind simplificarea procedurii de insolvență pentru persoanele fizice.

Principalele măsuri incluse în proiect sunt scăderea pragului de acces și protejarea bunurilor esențiale, în special a locuinței. În acest moment, proiectul se află în etapa de avizare și dezbatere publică. Urmează să ajungă în fața Executivului după finalizarea acestor proceduri.

Sursă foto: Facebook Irineu Darău

„Statul trebuie să ofere soluții corecte”

„Există situații obiective și neprevăzute în care datoriile scapă de sub control. În astfel de cazuri, oamenii au nevoie de o șansă să își revină, iar statul trebuie să ofere soluții corecte, nu uși închise sau blocaje administrative.

De aceea, am pus în transparență un proiect de lege care îmbunătățește procedura de insolvență a persoanelor fizice și o face mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea.

Concret, reducem pragul de acces de la 15 la 10 salarii minime, astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură. Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă. În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare.

În felul acesta, procedura devine funcțională, datoriile devin gestionabile, iar oamenii au o șansă corectă să își revină, fără să piardă tot ce au. Nu vorbim despre a scăpa de obligații, ci despre a le face gestionabile și a asigura un sistem care îi ajută pe cei de bună-credință să meargă mai departe.

Proiectul este acum în etapa de avizare și consultare publică, etapă după care va ajunge pe masa Guvernului.”, a scris Irineu Darău pe pagina sa de Facebook.

Recomandarea autorului:

Cele mai noi

Trimite acest link pe