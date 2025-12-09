Premierul Ilie Bolojan urmează să aprobe prelungirea explorării proiectului Neptune Deep în Marea Neagră. Actul vizează extinderea cu doi ani a fazei actuale de explorare, fără modificarea duratei totale a concesiunii, valabilă până la 28 noiembrie 2045.

Decizia vine în contextul noilor descoperiri de gaze naturale în perimetrul Neptun Deep, unde titularii concesiunii – OMV Petrom S.A. şi Romgaz Black Sea Limited – au confirmat în 2023 existenţa a două zăcăminte comerciale, Domino şi Pelican Sud. Cele două structuri fac parte din proiectul Neptun Deep, situat în zona de ape adânci a Mării Negre, care a intrat deja în faza de dezvoltare şi implică investiţii majore în infrastructură subacvatică, foraj şi echipamente offshore.

În nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern se arată:

„Adoptarea prezentului proiect de hotărâre va conduce la modificarea acordului de concesiune, prin:

– prelungirea cu doi (2) ani a duratei fazei de explorare (până la 09.12.2025), fără afectarea duratei totale a concesiunii;

– actualizarea contravalorii săpării sondei de explorare de la 20 mn Eur la 0 mn Eur;

– preluarea prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilitatea fiscală;

– actualizarea cu modificările legislative intervenite pe parcursul derulării lui. ”

Avantajele extinderii

Potrivit Guvernului, avantajele prelungirii fazei de explorare ar fi: finalizarea studiilor post-foraj și maturizarea perspectivelor de foraj, pentru o evaluare mai sigură a potențialelor noi descoperiri; evitarea riscurilor operaționale prin derularea unei singure operațiuni de foraj simultan și protecția sănătății și siguranței personalului.

Proiectul va contribui indirect și la creşterea veniturilor bugetare prin extinderea bazei de impozitare şi dezvoltarea ofertei de servicii specializate din industria energetică românească.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Într-un interviu în exclusivitate pentru Gândul, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță: ”Sunt și companii românești interesate de activele Lukoil”. Premierul Bolojan recunoaște că a cerut SUA ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiuni

Bolojan a vorbit cu OMV Petrom de proiectul Neptune Deep. Premierul vrea extinderea explorării în zona offshore