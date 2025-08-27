Prima pagină » Știri politice » Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca, pentru lupta împotriva rușilor / „Mă impresionează ideea de erou al neamului românesc”

27 aug. 2025, 15:24, Știri politice
Avocatul Gabriel Zbârcea, posibilul viitor șef al SRI, vorbește despre bunicul său, „erou al neamului românesc”, care nu s-a mai întors de pe front, în cel de-al Doilea Război Mondial. Dispariția acestuia se înscrie în istoria de viață a familiei. Bunica sa i-a trimis 10 ani scrisori lui Stalin să vadă dacă mai trăiește soțul ei, „undeva, prin Siberia”.

Bunicul meu, Anghel Arghirescu, învățător în comuna Orbeasca și căpitan în Armata a 4-a, se numără printre cei 11.500 de dispăruți în asediul Odesei-1941. Bunica mea nu a încetat să îi scrie scrisori lui Stalin vreme de zece ani, în speranța că soțul ei trăiește, undeva prin Siberia. Mă înclin în fata eroilor văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări. Cinste lor!”, scria Zbârcea, anul trecut, înainte de Ziua Veteranilor de Război.

În cadrul unui interviu acordat site-ului Juridice.ro, avocatulGabriel Zbârcea a fost întrebat despre bunicul său, Anghel Arghirescu, și ce ar face dacă ar primi un telefon, iar o voce i-ar spune, în limba rusă, că a fost găsit mormântul bunicului.

„Și el și bunica erau învățătorii comunei. Bunica sa i-a trimis 10 ani scrisori lui Stalin să vadă dacă mai trăiește soțul ei. „Ea a avut credința că mai trăiește pe undeva prin Siberia. Că și-a făcut o familie sau că e pe acolo pe undeva”, a răspuns acesta.

Despre limba rusă spune că, deși a studiat la școală, nu o vorbește, pentru că nu a practicat-o.

În același interviu, acesta mărturisește că îl impresionează „ideea de erou al neamului românesc, care a plecat pe front și nu s-a mai întors”, iar singura alinare este monumentul din comuna Orbeasca cu bunicul său luptând împotriva rușilor.

„Toți bunicii s-au dus la Domnul înainte ca eu să mă nasc. Mi s-a spus că semăn foarte mult cu bunicul meu”.

Gândul.ro a aflat, în exclusivitate, că Nicușor Dan le-a comunicat lu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, înaintea coaliției de marți, numele viitorilor directori civili ai SRI și SIE.

Potrivit informațiilor, președintele Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel ZBÂRCEA pentru Serviciul de Informații Interne.

