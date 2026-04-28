Călin Georgescu a ajuns la Curtea Supremă. Judecătorii decid dacă dosarul revine la Parchet

Călin Georgescu se prezintă astăzi în fața magistraților de la Curtea Supremă, care urmează să analizeze contestația depusă de avocații săi. Instanța va decide dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General.

Update 08:55: Călin Georgescu a ajuns la Înalta Curte. Fostul candidat la prezidențiale și-a salutat susținătorii, după care a intrat în sediul instituției.

Update 08:51: Călin Georgescu ar trebui să apară din moment în moment, susținătorii săi îi pregătesc covorul roșu.

Update 08:23: Sute de susținători îl așteaptă.

Călin Georgescu ajunge astăzi din nou în fața magistraților

Este vorba despre al doilea dosar penal în care fostul candidat independent la alegerile prezidențiale este trimis în judecată, fiind acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Anterior, magistrații de la Curtea de Apel București au stabilit că mai multe probe și declarații din ancheta penală au fost obținute în mod nelegal de către procurori, decizie rămasă definitivă.

În același dosar mai sunt inculpate alte 20 de persoane, precum și Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova.

