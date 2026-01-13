Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu a pierdut procesul și ar putea plăti peste 50.000 de lei în amenzi. Pentru ce este amendat Georgescu

13 ian. 2026, 12:24, Știri politice
Călin Georgescu a pierdut în instanță contestația depusă după amenzile primite în urma campaniei electorale. Tribunalul Ilfov a respins plângerea ca nefondată, decizia fiind una în primă instanță. Dacă recursul va fi și el respins, Georgescu va trebui să plătească sancțiunile aplicate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, peste 50.000 de lei în total.

Pentru ce este amendat Georgescu

Amenzile au fost date în urma unei investigații care a stabilit că, în perioada campaniei electorale, site-ul administrat de Georgescu a colectat date personale ale utilizatorilor fără a le comunica suficient despre acest lucru și fără consimțământul clar al persoanelor vizate. Prima sancțiune a fost de 30.000 de lei, iar a doua de 20.286,80 de lei, pentru încălcări ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Tribunalul a notat în soluție că plângerea lui Georgescu nu are temei legal, însă i-a oferit posibilitatea unui recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă această cale de atac va fi epuizată fără succes, fostul candidat își va achita obligațiile față de ANSPDCP.

”Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a finalizat, în luna iunie 2025, o investigație la operatorul Georgescu Călin, în cadrul căreia s-a constatat încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 și ale art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ca atare, operatorul a fost sancționat astfel:

amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004;

amendă în cuantum de 20.286,80 lei (echivalentul a 4.000 euro) pentru încălcarea dispozițiilor art. 12-14 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări prin care s-a semnalat o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2016/679.

În cadrul investigației s-a constatat că, în perioada 06.12.2024 – 03.04.2025, în momentul accesării site-ului operatorului, a fost posibilă stocarea și accesarea informațiilor stocate pe echipamentele utilizatorilor, prin instalarea de module cookies, fără a obține în prealabil consimțământul expres al utilizatorilor și fără ca aceștia să fie informați, raportat la prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004.

Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice”, arată comunicatul de presă.

Cele mai noi

