Andrei Caramitru a găsit soluția economică pentru România. „Orice altceva înseamnă stagnare, creștere zero – sau colaps ca în Grecia”

Andrei Caramitru a găsit soluția economică pentru România. Într-o postare pe Facebook, el a adus în atenție cele patru motive în urma cărora România s-a dezvoltat în ultimii 25 de ani.

”România s-a dezvoltat enorm în ultimii 25 de ani din 4 motive simple:

– datorii mici

– taxe mici

– dobânzi globale mici

– salarii mici comparat cu vestul

Toate astea – combinate – au făcut să fim un magnet pentru banii și investițiile internaționale. Pentru că ofeream randamente bune de tot. Dobânzi mai mari la grad de îndatorare mic, costuri mici deci profituri bune. DEȘI nu am avut infrastructură, avem corupție uriașă și educația e în pom.

Și asta a fost un super win win – ne-am transformat dintr-o țară mai săracă decât multe din Africa într-o țară în multe locuri (în special orașele mari și Transilvania) cu dezvoltare și bunăstare similare cu țările din Europa de vest.

Acum însă TOATE avantajele pe care le aveam s-au dus. Toate. Complet și iremediabil. Așa că suntem în găleată suntem acum praf.

Singura soluție să nu cădem într-o stagnare și circ populist și sărăcire ca în America Latină (sau stagnare de decenii cum s-a întâmplat cu sudul Europei) este să ne concentrăm pe fix ce nu vrea să facă acum clasa politică și mare parte din populație:

– urbanizare rapidă, accelerat și acceptat ca satele trebuie să se depopuleze și că e bine că se depopulează. Însă oamenii de acolo să fie încurajați să vină la joburi și la case în orașele mari nu să meargă în diaspora

– accelerată adopția tehnologiilor noi inclusiv AI, nu blocat. Și la stat și în privat. Reglementări minimale, subvenții și taxe reduse fix pentru asta

– energie ieftină (faza cu accizele și cu taxele care cresc costul energiei ne omoară)

– taxe mici – inclusiv și în special pe muncă”, scrie Caramitru.

”Orice altceva înseamnă stagnare, creștere zero – sau colaps ca în Grecia”

Andrei Caramitru a mai explicat faptul că toate aceste aspecte pot fi îndeplinite cu o singură condiție. Și anume, reducerea masivă a costurilor statului. Altfel, el susține că ”orice altceva înseamnă stagnare, creștere zero sau colaps”, oferind Grecia drept exemplu.

”Ca să poti să faci toate astea există o singură condiție. Altfel e IMPOSIBIL. Să reduci MASIV, total și radical, costurile statului. O restructurare uriașă și totală.

– 400’000 de bugetari out (în special din rural și zonele depopulate prin comasări și reforma adiministrativă și digitalizare).

– Investiții prin ppp nu prin bugetul de stat

– firmele de stat privatizate sau închise

– reglementări minimale

– încurajate investițiile în producția de energie (adică să terminăm cu verde eco green complet)

Orice altceva înseamnă stagnare, creștere zero – sau colaps ca în Grecia. Orice altceva înseamnă că vârful economic e deja în spatele nostru și asta a fost. Orice altceva înseamnă ca sacrificam totul pentru ca o mică minoritate bugetară să își păstreze joburile fără sens și o pătură de favorizați baroni și combinatori să își mențină țevile de aspirat bani”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

