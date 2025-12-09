Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, marți 9 decembrie. Șeful statului a menționat conexiunea dintre București și capitala Franței, la nivel cultural, și a adus în atenție nevoie de cooperare în ceea ce privește dezvoltarea urbană. În urma întâlnirii dintre cei doi, o alee din centrul Parisului a fost denumită cu numele diplomatului român Nicolae Titulescu.

Nicușor Dan a discutat cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, despre cooperarea româno-franceză în domeniile economic și educație. O altă temă importantă a fost comunitatea de români din capitala Franței. Șeful statului și primarul Parisului au convenit asupra susținerii conaționalilor stabiliți în metropolă, având în vedere rolul important al acestora în consolidarea legăturilor româno-franceze.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educației. Am evocat desigur și teme care privesc comunitatea românească din capitala Franței. Bucureștiul și Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale și istorice, prin arhitectură și artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educație și tehnologii avansate, pentru a găsi soluții la provocările de dezvoltare a marilor orașe. Am fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze. Am convenit că e important să le oferim susținere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre țările noastre”, a transmis Nicușor Dan.

„I-am transmis aprecierea mea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu”

Un moment marcant în cadrul întrevederii dintre Nicușor Dan și Anne Hidalgo a fost inaugurarea unei alei în Parc Morceau din Paris, denumită Nicolae Titulescu, în semn de omagiu adus diplomatului român.

„I-am transmis aprecierea mea pentru decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, pe care am inaugurat-o astăzi împreună. Este cel mai nou loc memorial din șirul bogat al prezențelor românești în capitala Franței. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârșitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu care, ca președinte al Societății Națiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea și rațiunea să triumfe în fața violenței”, a mai adăugat Nicușor Dan pe Facebook.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului: