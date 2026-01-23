Nicușor Dan: „Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic”. „Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe”

Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European și a refuzat invitația de a lua parte la reuniunea de la Davos. Președintele României a explicat faptul că, pentru țara noastră, Statele Unite ale Americii reprezintă un „partener strategic esențial”, îndeosebi pentru securitatea națională.

De altfel, președintele a mai menționat faptul că o astfel de opinie a fost împărtășită „de foarte multe din țările Uniunii”. A mai precizat faptul că dialogul reprezintă o cale „extrem de importantă” pentru a fi menținută relația transatlantică.

„Pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea noastră și acționăm în consecință și, din fericire, în acest Consiliu, această opinie a fost împărtăşită de foarte multe din ţările Uniunii.

Evident că în ultima perioadă au existat turbulenţe sau discontinuităţi în această relaţie transatlantică, însă există suficiente raţiuni pentru ca ea să continue şi bineînţeles că, aşa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important”, a precizat Nicușor Dan.

„Republica Moldova este un stat suveran și suveranitatea se exprimă prin majoritatea opiniilor cetățenilor săi. Majoritatea opiniilor cetățenilor săi este că obiectivul acestui stat este integrarea în Uniunea European. România, frate mai mare, cum vreți să-i spuneți, identitate de cultură, de istorie susține obiectivul pe care cetățenii Republicii Moldova și l-au ales. Eu sunt optimist că lucrul acesta se va întâmpla”, a continuat Nicușor Dan.

„România este solidară cu Danemarca și Groenlanda”

Nicușor Dan a precizat faptul că țara noastră este „solidară cu Danemarca și Groenlanda”. A făcut referire la Tratatul Uniunii Europene.

„Este o obligaţie de solidaritate între ţările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoţie evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul 2 sau pasul 3. În sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părţile acestei alianţe escaladează şi să spun că e mai bine să revenim la dialog. Şi, din fericire, zilele următoare mi-au dat dreptate. S-a revenit la dialog şi în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părţile”, a mai afirmat şeful statului.

