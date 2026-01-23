Nicușor Dan, întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei: „Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde de lei”

Nicușor Dan a fost prezent la summitul de la Bruxelles, la reuniunea informală a Consiliului European. Președintele României a fost întrebat dacă a lăsat dezastru la Primăria Capitalei, înainte de a ocupa scaunul de șef de stat.

„Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spunea că a găsit dezastru la primărie și datorii de peste 2 miliarde de lei. Chiar acum câteva ore a declarat la Euronews că Bucureștiul este dependent de deciziile Guvernului și a anunțat un pachet de reforme foarte dure, cu restructurări, închiderea unor instituții publice considerate inutile și creșterea prețului biletului la STB. Cum vedeți aceste declarații? Ați lăsat dezastru la Primăria Capitalei?”, a fost întrebat Nicușor Dan de către unul dintre jurnaliști.

„Datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde”

Nicușor Dan a precizat faptul că odată cu venirea sa în scaunul de primar, în 2020, a găsit „datorii de 3 miliarde de lei”. Acești bani ar fi trebuit plătiți „de pe o zi pe alta”, dar conturile au fost blocate.

„Eu am spus nu doar de 5 ani și jumătate de când am început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani de când ONG-ist fiind mă preocupam de Capitală. Am spus că este o repartiție dezechilibrată între banii care vin din taxele și impozitele bucureștenilor, între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Asta, de ani de zile, din acea ceartă Năstase – Băsescu de 25 de ani, a luat Bucureștiului bani de dezvoltare care s-au dus în panseluțe și fel de fel de alte floricele, și nu i-a dus în proiecte serioase de infrastructură. Pe de altă parte, a oprit chestiuni de funcționare curentă a Primăriei. Diferența între ce se întâmplă acum și ce s-a întâmplat când am venit eu la Primărie a fost că datoria pe care eu am găsit-o în 2020 era de 3 miliarde. Mult mai important era curentă. Adică toți banii ăia trebuiau plătiți de pe o zi pe alta. Oricine din creditorii pe sumele alea puteau să blocheze conturile Primăriei și vreo 20 le blocaseră și nu puteam să facem investiții. E nevoie de o reechilibrare a distribuției de bani între Primăria Capitalei și primăriile de sector”, a spus Nicușor Dan.

