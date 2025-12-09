Prima pagină » Știri politice » De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”

De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”

Ruxandra Radulescu
09 dec. 2025, 17:52, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a dicutat, în cadrul conferinței de presă, susținute la Paris, despre alegerile pentru Primăria Capitalei și a insistat asupra implementării măsurilor votate în cadrul referendumului pentru București. 

„Cred că și dvs și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, care sunt emoționale, și au mai puțină energie în a urmări. Democrația este realizarea mandatului de către aleși. E mai important mandatul decât votul”, a afirmat șeful statului.

„O înfrângere pentru mine ar însemna să nu intrăm în OCDE, nicidecum cine câștigă în Bucuresti”, a adăugat acesta.

„Problemele Capitalei sunt structurale, banii s-au dus în fel de fel de lucrări pe la sectoare pe panseluțe, bordurici. Eu vreau ca acel referendum de la sfârșitul anului trecut să fie pus în practică astfel încât primarul Bucureștiului să aibă puterea necesară. Bucureștenii au decis să fie dl Ciucu, foarte bine, să îi dăm banii necesari pentru proiecte”, a mai precizat Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax

