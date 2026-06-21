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Ciprian Ciucu a descoperit abuzurile sistemului pe scena congresului PNL: partidul nostru este sub asalt sistemul a ales să pună presiune pe PNL /nu toate partidele își aparțin/ PSD este la ordin

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Ciprian Ciucu, vicepreședintele liberalilor și mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, a ținut un discurs pe care l-a dorit mobilizator, duminică, pe scena Congresului PNL. Recent anchetat de DNA sub acuzația de mită în formă continuată, edilul Capitalei a găsit vinovatul pentru criza profundă din partid: sistemul.

Vicepreședintele PNL a observat că sistemul a încercat să înfrâneze reforma guvernării Bolojan, care a plătit cu funcția pentru determinarea de a-și respecta programul de guvernare.

Bolojan a plătit cu funcția ambiția de a se ține de guvernare

Am guvernat cu Ilie Bolojan, așa cum ne-am priceput noi. Dar oamenii să știți că au apreciat, au apreciat sinceritatea, au apreciat faptul că n-am mai fost minciuni, n-am mai fost mințiți. Au apreciat abnegația cu care, chiar dacă în fiecare zi era tocat de mass-media și la televiziuni, Ilie Bolojan s-a ținut de programul de guvernare. Și țin minte cum, de câte ori ne spunea lăsați-i în pace, e nevoie de ei ca să trecem și acest proiect, și acest proiect, și acest proiect. Și până la urmă a reușit, a reușit să echilibreze țara din punct de vedere bugetar.

Sistemul a urzit chiar alături de oameni din interiorul PNL, acuză Ciucu

Pe acest fundal, continuă Ciucu, sistemul a prins contextul favorabil pentru a-și implementa planul de demolare a partidului din interior.

Dar acel moment, în timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții compotau inclusiv din interiorul partidului nostru, completau cu cei care au devenit în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri. Și atunci stau și eu să mă întreb cum am ajuns noi aici? Ar trebui să ne întrebăm cu toții.

“Partidul nostru își regăsise sufletul“

Politicianul a oferit și explicația pentru atacul sistemului, renașterea PNL.

Este un Congres poate, care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme sau este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL. Este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența, iar acest lucru pentru ei nu era inacceptabil și trebuie iarăși să fie adus la ordine.

PSD este deja la ordin, așa poate cum a fost și partidul nostru până în urmă cu nu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Ca să fie foarte clar. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Deci, de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt și în ultimele două luni de zile este și mai mult sub asalt, a mai spus aliatul președintelui partidului, Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că a câștigat alegerile la Primăria Capitalei în pofida sistemului. De remarcat că omul de încredere al lui Ilie Bolojan a fost aplaudat îndelung după ce a lansat un atac la adresa a ceea ce el a denumit ”Sistemul” care a ales să pună presiune pe PNL. Mai exact, omul sistemului, pe care l-a numit în persoana lui Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan. 

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