Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu, primele declarații, după exit-poll-ul care îl anunță primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

Nicolae OpreaRuxandra Radulescu
07 dec. 2025, 20:45, Știri politice
Sediul Partidului Național Liberal din Aleea Modrogan a adevenit aproape neîncăpător în așteptarea rezultatelor exit-poll-urilor de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit surselor Gândul, atmosfera este una de bună dispoziție, iar candidatul liberalilor, Ciprian Ciucu, se simte foarte încrezător.
20:56

Ciprian Ciucu: Îi mulțumesc lui Nicușor Dan

„M-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive, cu privire la planurile mele pentru București. Fac un apel către cei din secții să fie foarte atenți la votul lor. Îi mulțumesc lui Nicușor Dan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis că nu o să-l fac de râs.”, a transmis Ciucu.

“Cred că această coaliție trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan. Sunt multe reforme promise populației care încă nu s-au făcut și Guvernul este dator să le facă. Lupta este strânsă, suntem optimiști, dar lupta este încă strânsă. Este important ca lumea să vină la vot să consolideze votul pe care oamenii îl dau”, a mai adăugat Ciucu.

”O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea”, a spus Ciprina Ciucu.

Membrii PNL s-au reunit la sediul partidului în anticiparea rezultatelor pentru Primăria Capitalei. Competiția s-a vehiculat a fi una strânsă între doi candidați, care au reușit să atragă majoritatea voturilor.

Ciprian Ciucu, candidatul liberal, în cursa pentru București, a avut parte de mai atacuri din partea rivalilor politici, de-a lungul campaniei. Cu toate aceastea, surse Gândul au precizat că actualul edil al sectorului 6 este dispus să se alieze cu toate partidele, în cazul în care devine primarul Capitalei.

La sediul partidului, sunt deja prezenți Monica Anisie, președintele PNL Sector 2, Ionuț Stroe, președintele Sector 4, Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei, sau Arina Moș, deputat PNL de Oradea.

FOTO: Gândul

