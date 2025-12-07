20:56

„M-am concentrat pentru a transmite mesaje eminamente pozitive, cu privire la planurile mele pentru București. Fac un apel către cei din secții să fie foarte atenți la votul lor. Îi mulțumesc lui Nicușor Dan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis că nu o să-l fac de râs.”, a transmis Ciucu.

“Cred că această coaliție trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan. Sunt multe reforme promise populației care încă nu s-au făcut și Guvernul este dator să le facă. Lupta este strânsă, suntem optimiști, dar lupta este încă strânsă. Este important ca lumea să vină la vot să consolideze votul pe care oamenii îl dau”, a mai adăugat Ciucu.

”O să avem mult de muncă împreună la Primăria Municipiului București. O să avem multe proiecte de trecut și, așa cum am spus și în această campanie, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pentru termen scurt, ci pentru termen lung, pentru că orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung primari și să-și poată pune în aplicare viziunea”, a spus Ciprina Ciucu.