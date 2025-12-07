Ciprian Ciucu vrea o alianță cu toate partidele din Consiliul General, inclusiv cu USR, dacă ajunge primar, afirmă surse Gândul

Ciprian Ciucu, candidatul liberal la Primăria Capitalei, intenționează să facă o alianță cu toate partidele prezente în Consiliul General, inclusiv cu USR, au declarat surse politice pentru Gândul.

Actualul edil al sectorului 6, Ciprian Ciucu, a menționat însă că nu își poate explica motivul pentru care Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu au dus „o campaniei murdară” împotriva lui, în care au fost vehiculate foarte multe minciuni.

„Drulă, mai bine prezenta proiecte clare. Dar el și-a clădit campania doar împotriva lui Ciprian Ciucu. Aici a pierdut foarte mult”, susțin sursele politice de la vârful PNL București.

Potrivit surselor Gândul, Ciprian Ciucu, aflat sediul Partidului Național Liberal, pare relexat și încrezător.

FOTO: Gândul

Recomandarea autorului: