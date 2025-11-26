Prima pagină » Știri politice » Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”

Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”

26 nov. 2025, 08:57, Știri politice
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România”
Claudiu Năsui / foto: Mediafax Foto

Claudiu Năsui a analizat decizia CCR în cazul pensiilor private. Fostul ministru al Economiei a precizat, pe Facebook, că asistăm la „cea mai mare naționalizare din România”, după 1991.

Claudiu Năsui a mai precizat faptul că decizia Curții Constituționale a României a fost „dată pe un detaliu și nu pe fond”. El a adus în discuție și naționalizarea valutei din anul 1991, precizând că la momentul actual „asistăm la cea mai mare naționalizare din România”.

„Legea acum trebuie să mai treacă încă o dată prin parlament”

„Din păcate decizia CCR de ieri a fost dată pe un detaliu și nu pe fond. Am scris bine că „se pare că” au judecat corect, de fapt n-au considerat că se încalcă un drept de proprietate.

Este o naționalizare pentru că 70% banii dumneavoastră din Pilonul 2 și 3 vor fi luați coercitiv de stat cu împrumut printr-un intermediar care-și va mai lua niște comisioane. Asta contrar la ce spunea însuși domnul Bolojan când spunea că banii nu ajung la stat. Ba da, fix acolo ajung.

Asistăm la cea mai mare naționalizare din România de la naționalizarea valutei din anul 1991. Făcută culmea tot de un PNL-ist, domnul Teodor Stolojan. Și atunci „trebuia” și eram „obligați”. Pentru cine nu știe guvernul Stolojan pur și simplu a luat toată valuta oamenilor din bancă și le-au dat la schimb lei la un curs făcut din pix. Cine să mai aibă încredere în România după asta.

Legea acum trebuie să mai treacă încă o dată prin parlament. Vedem ce scrie exact în motivarea curții, dar dacă nu se schimbă ceva politic, naționalizarea va merge înainte spre bucuria bugetului de stat și a fondurilor intermediare care vor lua un comision pentru banii dumneavoastră care trec prin ele”, a notat Claudiu Năsui pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre

