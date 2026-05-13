Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
Claudiu Năsui a comentat ultimele date furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). România a ajuns în pragul crizei economice, fiind înregistrat un record negativ al indicatorilor care arată starea economiei. Fostul ministru din partea USR a susținut că economia se află „în picaj”, iar „creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România”.

Claudiu Năsui a analizat situația, precizând și că „rezultatul era previzibil”.

Mesajul transmis de Claudiu Năsui

Veți auzi din nou placa cu «trebuie să creștem taxele»

„Economia e în picaj, inflația tot crește și riscul ca băieții să crească din nou taxele este mai mare ca oricând.

Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil.

Economia scade cu -1.5% pe primul trimestru și inflația crește la 10.7% pe primele 4 luni.

Doar propaganda plătită de partide (din banii dumneavoastră) împingea povestea că „trebuie să crească taxele”.

Au preferat calea ușoară a creșterii taxelor și a propagandei. În loc să taie taxe și cheltuieli într-un moment cu zero creștere economică, le-au tot crescut pe amândouă. Ăsta este rezultatul și încă nu s-a oprit.

Și mare atenție! Bugetul pe anul acesta e construit pe o creștere +1% și o inflație de 6.5%.

Adică fix invers decât ce s-a întâmplat până acum.

Ca să avem cea mai mică șansă să ne încadrăm în grafic, ar trebui ca restul anului să avem o creștere economică mult mai mare, care să
compenseze scăderea de până acum. Și, evident, o prăbușire a inflației.

Problema e că dacă nu suntem în grafic, guvernul va crește din nou taxele. Nu se lasă. Ei înțeleg politică, nu economie. Ne vor livra în continuare creșteri de taxe și cult al personalității.

Veți auzi din nou placa cu „trebuie să creștem taxele”. Vor veni tot felul de auto-proclamați experți cu diferite privilegii de la stat să ne explice cât de „responsabil” și „matur” e să tot crească taxele. După care vor folosi sutele de milioane primite în subvenții ca să dea vina unii pe alții pentru sărăcirea continuă.

Vă spun de pe acum, ce am spus și în trecut și voi mai spune și în viitor. Creșterea taxelor în România este o crimă. O cale ușoară pentru clasa politică de a rezolva niște probleme pe termen scurt, dar devastatoare pentru români și pentru România”, a notat Claudiu Năsui pe Facebook.

