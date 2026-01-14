Consilierul lui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu (USR) se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), după ce a descoperit că Bucureștiul este fără apă caldă și căldură. Soluția oferită de USR, fără legătură cu problema: alegerea primarilor în 2 tururi

Bucureștiul tremură la propriu. Aproximativ 3.500 de blocuri au probleme cu furnizarea apei calde și a căldurii, iar în 55 de clădiri livrarea e complet oprită. În loc să ofere soluții concrete pentru cei care îngheață în apartamente, Vlad Voiculescu (USR), consilierul președintelui Nicușor Dan, se ceartă cu Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei. Voiculescu vine totuși cu o „rezolvare”: alegerea primarilor în două tururi. El critică PNL și PSD pentru că nu au susținut referendumul prin care bucureștenii ar fi putut avea o administrație „mai clară și mai responsabilă”.

„Problema nu e la bucureșteni. Problema a fost la partidele care au tras de timp și au interpretat regulile după cum le-a convenit”, scrie Voiculescu.

Pe de altă parte, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a încercat marți să explice situația de la PMB.

„Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune Ciucu, care pare că a început 2026 cu stângul. Banii Primăriei merg aproape integral pe salarii, datorii, STB și Termoenergetica.

Voiculescu vine cu soluția: alegerea primarilor în două tururi

Vlad Voiculescu pare să fi găsit soluția „miraculoasă”: alegerea primarilor în două tururi. În loc să se concentreze pe criza imediată, adică oamenii fără apă caldă și căldură, Voiculescu insistă că aplicarea referendumului și alegerea primarilor în două tururi ar rezolva problemele Capitalei.

„USR a spus de ani de zile că Bucureștiul are o problemă structurală de finanțare. Dar mai important: bucureștenii au votat la referendum ca Bucureștiul să fie administrat cu reguli clare și cu banii acolo unde sunt responsabilitățile. Problema nu a fost și nu este la bucureșteni. Problema a fost la două partide: PSD și PNL nu au susținut referendumul, au preferat ca banii să rămână la sectoare , apoi au tras de timp, au relativizat, au „interpretat”. În plus, nota de plată a trecutului încă apasă pe București. Corupția, companiile municipale și schemele construite în jurul banilor publici au produs pierderi uriașe, iar multe dintre ele se văd și azi în costuri, datorii și blocaje. Iar mecanismul a fost întreținut politic, de la decizii vechi care au slăbit PMB până la guvernările recente care au menținut Capitala într-un regim de finanțare insuficient. Dar acesta este trecutul. Hai să ne uităm către viitor. USR a făcut un pas concret: Cătălin Drulă a depus legea pentru aplicarea referendumului. Primarul General poate conta pe faptul că USR o va vota în Parlament și va susține aplicarea ei și în Consiliul General . Pentru noi, consecvența contează: nu ne schimbăm pozițiile după cum bate vântul. Vom sprijini orice demers care pune banii acolo unde sunt responsabilitățile și care poate fi urmărit public, transparent, cu asumări și termene. Ne bazăm deci pe votul PNL, al cărui prim-vicepreședinte este Primarul General. Iar pentru PSD, dacă vrea „soluții, nu postări”, cum spune domnul Băluță, președintele PSD București, avem un mesaj: îi așteptăm la vot pentru legea referendumului și pentru finanțarea corectă a Bucureștiului. poate PSD și PNL vor susține și alegeri în două tururi , măcar în orașele mari”, Și, dacă tot reparăm greșelile trecutului,, măcar în orașele mari”, scrie Voiculescu pe Facebook

Și Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul

Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, i-a transmis primarului general, Ciprian Ciucu, că a fost ales pentru a găsi soluții, „nu pentru a se plânge”, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului. De asemenea, Băluță a criticat dur modul în care Ciucu gestionează problemele Bucureștiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte joase din ultimele zile.

„Am spus-o încă din campanie: Bucureștiul este un oraș complex, care are nevoie urgentă de soluții și nu de explicații kilometrice care, în fapt, arată incapacitatea de a gestiona lucrurile”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

El a precizat că responsabilitatea principală a primarului general este găsirea de soluții, nu justificarea problemelor. Mai mult, Băluță susține că Ciucu știa care sunt problemele orașului de multă vreme și că este „absolut inadmisibil” ca acesta să spună că nu poate face nimic în ce privește întreruperea furnizării căldurii pentru mii de bucureșteni.

