„China are o altă percepție asupra țării noastre”, consideră Cosmin Corendea, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților. Din China, acesta le transmite un mesaj autorităților de la București: absența României de la Parada Victoriei nu a trecut neobservată.

Corendea a vizitat săptămâna trecută și Beijing, capitala Chinei, iar scopul întâlnirilor a fost de a analiza „cum se vede România din China în 2025”.

„Scopul întâlnirilor a fost să analizez, în primul rând, cum se vede România din China în 2025, în ce stadiu consideră dânșii că se află relația noastră de prietenie și mai ales dacă în urma ultimelor evenimente care s-au petrecut la București, și aici mă refer din decembrie 2024 încoace, China are o altă percepție asupra țării noastre, asupra unei țări cu care este prietenă de peste 75 de ani și cu care a avut relații extrem de strânse și edificatoare pentru istoria dintre cele două țări”, a declarat Cosmin Corendea, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu China,în exclusivitate pentru Gândul.

„Riscăm să ne îndepărtăm din ce în ce mai tare de China”

Corendea consideră că România rămâne un prieten al Chinei, însă unul „mai îndepărtat decât acum 5 de ani”, din cauza politicii de la București, mai susține acesta.

„Și asta nu cred că este un lucru bun pentru România, pentru că riscăm să ne îndepărtăm din ce în ce mai tare de China, în timp ce acest stat este deja a doua economie a lumii, este a doua cea mai mare țară ca număr de populație din lume și care prin formarea BRICS acum ceva ani și prin inițiativele pe care le are prin intermediu președintelui XI devine din ce în ce mai mult un factor extrem de important sau un factor de rotație, dacă vreți, în politica mondială”.

Din China, acesta trage un semnal de alarmă referitor la absența României de la Parada Victoriei. „Sper să nu cântărească greu în această relație lungă și frumoasă”, spune el.

Personal, aș vrea să atrag un semnal de alarmă la București sau să ridic atenția autorităților de la București și să nu se creadă pentru vreo secundă că ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, când România a fost invitată prin reprezentanți ai Ambasadei Române la Beijing să participe la evenimentul organizat sub patronajul președintelui Xi și România a ales să lipsească, acest lucru nu a trecut neobservat și sper să nu cântărească greu în continuare în această relație lungă și frumoasă, de altfel, de prietenie între țara noastră și China”, a explicat Cosmin Corendea.

„Deficitul comercial pe care îl avem cu China rămâne la atitudinea României de a-l îndrepta”

Totuși, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților susține că o altă observație făcută în cele șapte zile petrecute în China este faptul că „că există o deschidere foarte largă din punct de vedere economic către țara noastră” din partea Chinei.

„Țara noastră nu trebuie să facă altceva decât să îmbrățișeze aceste oportunități economice, iar deficitul comercial pe care îl avem cu China rămâne la atitudinea României de a-l îndrepta. Deschiderea pe care am găsit-o aici, atât la nivel de capitală, cât și la nivel de provincii este absolut incredibilă. De asemenea, aș vrea să vă mai să mai menționez că la nivel de provincie am avut discuții cu diverși guvernatori care, la sugestia pe care am avut-o, și-au exprimat dorința de a se se deschide și mai mult către orașele și județele din România și de a avea noi relații de înfrățire între diverse orașe din România și orașe din China sau provincii din China și județe din România, înfrățire care să aibă un puternic aspect social și cultural, datorită interesului extrem de mare pe care China îl are în România din acest punct de vedere”, a mai spus Cosmin Corendea, pentru Gândul.

Corendea a fost invitat de către Asociația Poporului Chinez de Prietenie cu Străinătatea la un eveniment unde au participat alți aproximativ 60 de legislatori din mai mult de 50 de țări, inclusiv deputați ai Congresului Național al Poporului din China și guvernatori de regiuni autonome sau de provincii.

Deputatul a mai precizat că a vorbit și despre Giurgiu, județul pe care îl reprezintă în Parlament.

