Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Președintele pare dus de mână pe la reuniuni

Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Președintele pare dus de mână pe la reuniuni

27 ian. 2026, 15:09, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Crin Antonescu a declarat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că nu se aștepta să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte.

„Mă tem că, pentru unii care nu sunt atenți, România nu se vede deloc. Este practic pusă pe o pauză. Pentru mine, lucrurile sunt din ce în ce mai surprinzătoare.
Am spus-o și înainte de alegeri, și după, dar să fie așa de rău nu mă așteptam.
De la distanță privite lucrurile, avem contrastul extraordinar între agitația multiformă, cumva fără precedent din politica mondială și tăcerea sau dispariția României. România nu e nici cât a fostȚ, a spus fostul candidat la președinție.

„Totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”, a adăugat Crin Antonescu.

„Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a mai spus Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a explicat că nu înțelege „momentele de pantomimă” ale lui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan nu poate. Avem o problemă. Noi am ales acest om pentru funcția supremă în stat după ce am văzut cum a stat baricadat în Primăria Capitalei. Am văzut că nu are niciun fel de idee despre politica externă sau despre o funcție de asemenea importanță. Dar omul se tundea frumos pe TikTok și promitea să alunge PSD-ul de la guvernare”, a mai declarat Crin Antonescu.

Știre în curs de actualizare

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
EXCLUSIV Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
17:06
Cristoiu, uluit să afle de terenul lui Nicușor Dan de 7.000 de metri pătrați, din Predeal: „De unde a avut bani? De unde 180.000 de euro?”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
16:43
Ion Cristoiu, atac la adresa ministrului Apărării: „Funcția lui Miruță are o caracteristică: zice o prostie și după trei zile o dezminte”
EXCLUSIV Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
16:17
Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
16:02
Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
EXCLUSIV Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni
15:30
Ion Cristoiu, siderat că a aflat pe surse despre întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan la Cotroceni
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
Cum arată Duster-ul pe care toți românii îl vor vrea, dar nu îl pot cumpăra
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Omul care a schimbat pentru totdeauna relația dintre putere și credință. Cine a fost Constantin cel Mare?
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
SĂNĂTATE Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
14:54
Persoanele care au mai multă „grăsime brună” au sisteme cardiovasculare mai sănătoase. Care este explicația științifică
ULTIMA ORĂ Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
14:37
Sașe oameni au murit în urma unui accident deosebit de grav produs în Timiș pe drumul european E70
CONSTRUCȚII Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
14:35
Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară
CONTROVERSĂ Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“
14:34
Italienii se revoltă: Nu vor ca agenții lui Trump să supravegheze Jocurile Olimpice de la Milano‑Cortina. „Nu sunt bineveniți la Milano“

Cele mai noi

Trimite acest link pe