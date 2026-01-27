Crin Antonescu a declarat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” că nu se aștepta să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte.

„Mă tem că, pentru unii care nu sunt atenți, România nu se vede deloc. Este practic pusă pe o pauză. Pentru mine, lucrurile sunt din ce în ce mai surprinzătoare.

Am spus-o și înainte de alegeri, și după, dar să fie așa de rău nu mă așteptam.

De la distanță privite lucrurile, avem contrastul extraordinar între agitația multiformă, cumva fără precedent din politica mondială și tăcerea sau dispariția României. România nu e nici cât a fostȚ, a spus fostul candidat la președinție.

„Totul e la nivel de caricatură. Președintele pare dus de mână pe la reuniuni”, a adăugat Crin Antonescu.

„Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a mai spus Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a explicat că nu înțelege „momentele de pantomimă” ale lui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan nu poate. Avem o problemă. Noi am ales acest om pentru funcția supremă în stat după ce am văzut cum a stat baricadat în Primăria Capitalei. Am văzut că nu are niciun fel de idee despre politica externă sau despre o funcție de asemenea importanță. Dar omul se tundea frumos pe TikTok și promitea să alunge PSD-ul de la guvernare”, a mai declarat Crin Antonescu.

