Prima pagină » Știri politice » Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate

Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate

27 ian. 2026, 15:39, Știri politice

Crin Antonescu a criticat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”  actuala clasă politică. „Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face cu un efort de infantilizare, dacă nu de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a comentat Crin Antonescu în studioul Gândul.

„Chiar vreți să ne convingeți că e în regulă așa, că suntem respectați? Sau măcar luați în calcul în felul acesta? Nu știu care sunt intențiile”, a continuat el.

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, și-a manifestat înrijorarea față de problemele reale ale românilor.

„Sigur că avem o tobă întreagă de tristeți și în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, politica de zi cu zi, viața guvernului, viața coaliției, mai ales viața românilor în această nouă epocă”, a mai spus Crin Antonescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Totul e la nivel de caricatură/Președintele pare dus de mână pe la reuniuni

Crin Antonescu îl acuză pe Bolojan că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier este o „operațiune de IMAGINE” cu riscul distrugerii relației cu SUA

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
16:27
Crin Antonescu dă de pământ cu pregătirea politică a lui Nicușor Dan: „Nu are nicio idee despre anvergura funcției prezidențiale”
FLASH NEWS Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru
15:27
Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze: „Bolomania” se apropie de sfârșit
15:09
Crin Antonescu: Nu mă așteptam să fie atât de rău cu Nicușor Dan președinte/Operațiunea Bolojan este pe cale să eșueze: „Bolomania” se apropie de sfârșit
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
15:03
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
ULTIMA ORĂ Fostul premier liberal Florin Cîțu acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
11:10
Fostul premier liberal Florin Cîțu acuză guvernul actual de „dictatură economică ambalată în discurs social”: „Cel mai periculos discurs din ultimii ani”
ULTIMA ORĂ Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
11:02
Jurnalista Sidonia Bogdan denunţă un nou circuit de finanţare a jurnaliştilor de casă şi a propagandei politice. Totul a plecat de la poza Bolojan-Mihai Morar
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O expediție în adâncurile oceanului va confirma dacă „oxigenul întunecat” există cu adevărat

Cele mai noi

Trimite acest link pe