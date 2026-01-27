Crin Antonescu: Suntem luați de proști. Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate

Crin Antonescu a criticat, marți, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” actuala clasă politică. „Avem de-a face cu un efort de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a adăugat fostul candidat la prezidențiale.

„Noi suntem chiar luați de proști. Avem de-a face cu un efort de infantilizare, dacă nu de imbecilizare a unei bune părți din societate”, a comentat Crin Antonescu în studioul Gândul.

„Chiar vreți să ne convingeți că e în regulă așa, că suntem respectați? Sau măcar luați în calcul în felul acesta? Nu știu care sunt intențiile”, a continuat el.

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, și-a manifestat înrijorarea față de problemele reale ale românilor.

„Sigur că avem o tobă întreagă de tristeți și în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, politica de zi cu zi, viața guvernului, viața coaliției, mai ales viața românilor în această nouă epocă”, a mai spus Crin Antonescu.

