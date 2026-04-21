Cum răspunde Cătălin Predoiu, întrebat dacă vrea să fie premier cu susținerea PSD

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marţi, că nu s-a discutat în PNL despre varianta în care el să preia funcţia de premier de la Ilie Bolojan.

La finalul conferinței de presă susținute marți de premierul Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu a fost întrebat de jurnaliști dacă el va accepta să preia funcția de premier ca o variantă de compromis pentru PNL.

„Toate mandatele pe care le-am primit au fost fie de la premier când eram tehnocrat, fie de la PNL când avem calitate de membru de partid. Aveam votul politic al partidului. Așa va rămâne situație în viitor. Nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de la partid”, a spus Predoiu.

Întrebat de o propunere de la PSD, Predoiu a răspuns: „Este exclus”

Jurnaliștii i-au transmis că nu a oferit un răspuns clar și au cerut să spună ce va face dacă PSD îi face această propunere.

„Nu cred că se pune această problemă. Dacă vreți să fiu mai precis – este exclus. Nu s-a discutat așa ceva în partid. Evident că nu se pune problemă cât fac parte din PNL să primesc un mandat din alt partid”, a explicat liberalul.

Ilie Bolojan a plecat de lângă Cătălin Predoiu în timp ce acesta răspundea la întrebări.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

