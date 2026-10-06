Dan Negru vorbește în exclusivitate pentru Gândul despre scenariul candidaturii sale la Primăria Timișoarei, după plecarea lui Fritz: “Da, recunosc, mi s-a propus”

Prezentatorul Dan Negru a comentat, în exclusivitate pentru Gândul, informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora ar urma să candideze la Primăria Timișoarei, din partea AUR, după ce Dominic Fritz a fost nevoit să-și depună mandatul, în urma validării Legii integrității. Dan Negru a declarat că nu are planuri să intre în politică și a menționat, ironic, că este, mai degrabă, posibil să fie desemnat premier.

Dan Negru a recunoscut, însă, că i s-a propus, să candideze la Primăria Timișoarei, în urmă cu 15 ani, însă a refuzat.

„E una dintre marile prostii care se tot rostogolește de niște ani. Da, recunosc, mi s-a propus. Prima dată acum vreo 15 ani. De atunci, mi se tot propune”, a precizat Negru pentru Gândul.

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„Am refuzat propunerea de a fi cetățean de onoare al Timișoarei, pentru că era o asociere politică”

Mai mult, cunoscutul prezentator a subliniat că, de-a lungul anilor, a evitat orice asociere politică, motiv pentru care nu a vrut să devină cetățean de onoare al Timișoarei, la propunerea liberalilor din Consiliul Local Timișoara.

„Eu, în vara asta, am refuzat propunerea de a fi cetățean de onoare al Timișoarei tocmai pentru că era o asociere politică”, a mai adăugat Dan Negru.

„Mă amuză sondajele care arată că aș fi votat în procent mare”

În ceea ce privește sondajele despre preferințele timișorenilor pentru rolul de primar, Dan Negru s-a arătat mai degrabă amuzat de scorul ridicat pe care l-a obținut.

„Mă amuză sondajele pe care le văd și care arată că aș fi votat în procent mare. Ce să caut eu la primărie?”, a întrebat retoric Dan Negru.

„Mai bine aștept să fiu nominalizat prim-ministru”

Omul de televiziune a făcut și o observație la adresa clasei politice actuale și a precizat că nu se compară cu demnitarii „uriași”, aflați la putere în urmă cu 20 de ani.Dan Negru a concluzionat, ironic, că se așteaptă să fie următoarea propunere de premier, ca o aluzie la cele trei desemnări eșuate pentru formarea Guvernului.

„Dacă aș fi vrut să intru în politică, o făceam acum 20 de ani, cu uriașii de atunci. De ce m-aș înhăita cu piticii de acum? Mai bine aștept să fiu nominalizat prim-ministru. La cum merge treaba, ne va veni tuturor rândul să fim nominalizați”, a mai afirmat Dan Negru.

Acuzațiile din raportul ANI, care au dus la demiterea lui Dominic Fritz din funcția de primar

Dominic Fritz a fost obligat să-și depună mandatul de primar al Timișoarei la data de 30 septembrie, după ce Autoritatea Națională de Integritate l-a declarat în conflict de interese.

Dosarul își are originea în primul său mandat de edil, când ar fi favorizat un arhitect care îi finanțase campania electorală din 2020 cu 25.000 de euro.

Curtea Constituțională a validat „amendamentul Fritz”

În iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația lui Dominic Fritz, privind raportul ANI. Ulterior, Curtea Constituțională a României a validat amendamentul la Legea Integrității, cunoscut în spațiul public ca „amendamentul Fritz„, potrivit căruia demnitarii sau aleșii locali, declarați în conflict de interese nu pot deține funcții publice.

Lovitura de grație pentru Fritz. Nicușor Dan promulgă Legea integrității

La sfârșitul lunii august, Nicușor Dan a promulgat Legea integrității, inclusiv „amendamentul Fritz”. Liderul USR a avut la dispoziție 30 de zile pentru a părăsi scaunul de primar al Timișoarei.