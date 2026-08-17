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USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”

Ruxandra Radulescu
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind
Dominic Fritz Sursa FOTO: Mediafax
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Uniunea pentru Salvarea României (USR) a transmis un mesaj virulent la adresa Partidului Social Democrat, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat constituțional amendamentul depus de PSD la Legea Integrității, potrivit căruia Dominic Fritz, liderul USR, este incompatibil cu funcția de primar al Timișoarei.

USR acuză judecătorii CCR, că ar fi aprobat la cererea social-democraților, amendamentul prin care mandatul de primar al lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze.

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„CCR a suspendat, azi, statul de drept în România la cererea PSD. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit”, transmite USR într-o postare pe Facebook.

USR condamnă aspectul retroactiv al amendamentului PSD

Una dintre modificările contestate de USR la Legea Integrității este aspectul retroactiv, care implică sancționarea lui Dominic Fritz pentru o faptă comisă în 2020, în timpul campaniei electorale pentru funcția de primar al Capitalei.

„CCR tocmai a validat o lege PSD care permite aplicarea unei sancțiuni noi pentru fapte petrecute înainte ca legea să existe.
Azi e Dominic Fritz. Mâine poate fi oricine”, mai precizează Uniunea Salvați România.

În încheiere, USR reiterează mesajul lui Fritz, care spune că ataca la CEDO decizia CCR.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese de Autoritatea Națională pentru Integritate

Dosarul care îl urmărește acum politic pe Dominic Fritz își are originea în primul său mandat de primar.

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, edilul a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

ANI a considerat că existența relației financiare, urmată de participarea primarului la emiterea actului administrativ, a creat un conflict de interese.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins constestația depusă de Fritz la raportul ANI

Fritz a contestat raportul ANI și a susținut că proiectul fusese pregătit în mandatul fostului primar Nicolae Robu, iar semnătura sa reprezenta practic continuarea unei proceduri administrative deja începute. Argumentele sale nu au convins însă instanțele. Curtea de Apel Timișoara a menținut raportul ANI, iar Înalta Curte a confirmat definitiv soluția pe 18 iunie.

Comentarii 1
  • NICULESCU-FAIDA Adrian

    Aveți grijă cum intitulați articolele. Fritz nu se agata de scaun ci se lupta cu un sistem mafiot girat de 2.5 milioane de voturi ale românilor. Sper sa va vina randul și vouă, celor care votați PSD sa fiți acuzați de ceva inventat de partidul- stat, PSD. Atunci veți înțelege ce face acest om și cum încearcă să ne ajute pe toți.

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