Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate

06 nov. 2025, 08:00, Știri politice
„Ceaușescu reales, la al XIV-lea congres.” Un refren pe care nu ne imaginam că îl vom mai auzi vreodată. Dar iată că partidele noastre democratice se comportă ca pe vremea lui nea Nicu. Partidul, candidatul, președintele. Nicio competiție, niciun contracandidat. Fie că vorbim despre progresiști, suveraniști, liberali sau social-democrați, în acest an, marile partide s-au obișnuit să aibă candidați unici la alegerile interne.

La USR, Cătălin Drulă a fost „candidatul-unic” și a fost ales, în unanimitate, să intre în competiția pentru Primăria Capitalei.

Ilie Bolojan, candidatul-unic la șefia PNL

De la confruntarea istorică dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu, nu a mai existat o luptă internă pentru șefia PNL.

La congresul din acest an din vară, Ilie Bolojan a fost ales președintele partidului, fără să aibă niciun contracandidat. A fost ales cu 976 de voturi, în condițiile în care la congres au fost prezenți peste 1.000 de delegați din toată țara.

12 iulie 2025, Congresul PNL

„Vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o, atât mie, în calitate preşedinte, dar şi colegilor prim-vicepreşedinţi, şi celorlalţi colegi care coordonează departamentele partidului”, a spus atunci Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, candidatul-unic la șefia PSD

Deși în primă fază, Titus Corlățean își anunțase intenția de a candida la șefia PSD, ulterior s-a răzgândit, iar Sorin Grindeanu a rămas unicul candidat.

Alexandru Dobre/ MEDIAFAX FOTO

Întrebat zilele trecute la Caraș-Severin, de ce consideră că este singurul candidat la șefia celui mai mare partid din România, Grindeanu a încercat o explicație, de care nici el nu a fost ferm convins.

„Să știți că mi-aș fi dorit să existe competiție și până la un moment dat era foarte clar că va fi această competiție, cu colegul și prietenul meu Titus Corlățean, pe care îl știu de vreo 20 și ceva de ani. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa. Am așteptat răspunsuri din partea oamenilor pe care i-am vrut în echipă și am mers mai departe”, a explicat președintele interimar al PSD.

„Ar fi fost bună și mai bună o competiție în PSD. Faptul că în acest moment este o singură moțiune are și o cauză, indiferent de cine candidează ca președinte, pentru că eu candidez și împreună cu ceilalalți, lumea își dorește să se readune PSD, să nu mai existe conflicte interne, să nu mai existe lucruri care ar putea slăbi în aceste vremuri PSD-ul, ar putea fi o explicație”, a mai spus Grindeanu care va fi candidatul-unic la șefia partidului, la congresul PSD din 7 noiembrie.

George Simion, candidatul-unic la șefia AUR

Dacă în urmă cu 5 ani, AUR intra în Parlamentul României cu doi co-președinți la șefia partidului, iată că acum nu se mai găsesc nici măcar doi candidați în lupta internă pentru conducere. Întrebaţi despre posibili contracandidaţi ai lui George Simion, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, şi prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, au infirmat.

„Nu am cunoştinţă să existe alte persoane”, a declarat Marius Lulea iar Petrişor Peiu a spus: „Nu, nu cred. Nici eu n-am auzit”.

Congresul AUR va avea loc pe 30 noiembrie la Alba Iulia.

Eu mi-am înaintat candidatura și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura, fie pe moțiunea mea, fie pe altă moțiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie și cum ne-am dori să fie și țara. Așa că noi ne vom ține de Constituția noastră care înseamnă statutul partidului”, a anunțat George Simion, într-o conferință de presă.

Cătălin Drulă, candidatul-unic „ales” să intre în lupta pentru Primăria Generală

În cadrul partidului condus de Dominic Fritz, unanimitatea nu a avut loc la șefia partidului, ci la desemnarea candidatului penru Primăria Capitalei. Niciun alt membru USR nu a vrut să îi încurce candidatura lui Cătălin Drulă. Mai ales că acesta deja apucase să se fotografieze la Cotroceni cu Nicușor Dan. De altfel, președintele a venit personal să-și susțină protejatul chiar la congresul USR, unde Cătălin Drulă a fost desemnat oficial candidatul pentru Capitală.

