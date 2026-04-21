Deputatul PSD de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a trecut de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. Mai mult decât atât, acesta a fost prezent la ședința cu Ilie Bolojan.

Petre Emanoil Neagu a precizat că urmează să își depună adeziunea la PNL în zilele următoare, deoarece încă nu a reușit să își înainteze demisia din PSD.

„Începând de astăzi o să activez în grupul parlamentar al Partidului Național Liberal. Nu mi-am dat demisia din PSD, asta este o formalitate. Am înaintat cerere către Biroul Permanent, către grupul Partidului Social Democrat, și o să activez în grupul Partidului Național Liberal. Nu, nu, pentru că nu mi-am depus adeziunea, deocamdată (…) În zilele următoare o să vă anunț”, a precizat deputatul Petre Emanoil Neagu.

Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a avut o reacție dură și a declarat că Petre Emanoil Neagu nu l-a anunțat de schimbarea pe care urma să o facă.

„M-a sunat să-mi spună La multi ani, dar a uitat să-mi spună și că a făcut o hârtie prin care a aderat la grupul parlamentar PNL. Aș putea să zic că e mare caracter dar, în astfel de situații se văd caracterele. Oamenii ăștia din generația Gheorghe Doja ar trebui să se retragă din politică și să fie înlocuiți de oameni tineri. PSD i-a oferit toate funcțiile, pe tavă, domnului Neagu și n-a făcut mare lucru! Se vede că, fiind coleg cu dl. primar Toma, în liceu, au băut din aceeași cană!” a declarat liderul PSD Buzău pentru Șansa News.

Sursa foto: Mediafax Foto