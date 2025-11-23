Dezvăluiri din coaliție. Olguța Vasilescu, despre neînțelegerile cu premierul: „Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”

Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, face dezvăluiri din interiorul coaliției. Ea îl acuză pe Bolojan că nu negociază, ci doar „informează”. „Probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează”, spune Olguța Vasilescu la Antena3.

„Să ne aducem aminte. La pachetul administrației publice locale, astăzi ne înțelegem că se reduc 25% din totalul de posturi ocupate, după care, plecăm acasă, le explicăm primarilor că asta e situația, trebuie să se întâmple lucrul acesta, și ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune – Nu mai sunt de acord cu 25%, 45%!. Cine s-a răzgândit? Domnul Bolojan probabil este obișnuit ca la Oradea – nimeni nu comentează. El informează”, spune Olguța Vasilescu.

Referindu-se la salariul minim, Olguța Vasilescu spune că premierul a făcut doar „o informare” la acest capitol, și nu a discutat subiectul alături de coaliție.

„Deocamdată n-a făcut decât o informare în coaliție, n-a fost o discuție în coaliție. Normal că noi a doua zi am spus „Stați puțin, că avem o condiționalitate de la Comisia Europeană, avem niște discuții de făcut în primul rând cu partenerii sociali, pe care trebuie să le facem, pentru că ne obligă legea”. Vedeți, e o chestiune de percepție. Domnul Bolojan nu a lucrat într-o coaliție, nu a lucrat cu opoziție vreodată, pentru că dumnealui la Oradea nu a avut opoziție. ”, spune Vasilescu.

