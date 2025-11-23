PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”

„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu alt premier decât Ilie Bolojan.

„Dacă nu există o soluție de compromis, în care să putem să ne înțelegem, cum a fost până la urmă acest pachet al administrației locale, pentru dă dacă îi lăsam să taie 45% de la început, acum nu mai era nimeni în administrația publică locală. Puneam lacătul pe primării”, spune Olguța Vasilescu

Social-democrații nu au o problemă personală cu Ilie Bolojan, ci cu inflexibilitatea de care dă dovadă în negocierile din coaliție.

„Noi nu avem o problemă personală nici cu dl. Bolojan. Noi avem o problemă cu inflexibilitatea (n.r. lui Ilie Bolojan) de fiecare dată. Și atunci când demonstrăm că greșește. (..) Poate să vină un premier din partea PNL-ului, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm, pentru că întotdeauna ne-am respectat semnătura pe protocoale”, spune Olguța Vasilescu, la Antena 3.

