Diana Buzoianu anunță locuitorii din Prahova și Dâmbovița că mai au de așteptat până vor avea apă: „Nu pot să dau explicații tehnice”

Alimentarea cu apă potabilă în localitățile din Prahova și Dâmbovița urmează să fie reluată de luni, după finalizarea etapelor tehnice de tratare, a afirmat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a oferit miercuri, la Digi24, noi detalii despre situația alimentării cu apă potabilă în Prahova și Dâmbovița, după criza care a afectat mii de gospodării.

Ministra a explicat de ce procesul de tratare durează mai mult decât fusese anunțat inițial și a confirmat că termenul estimat pentru reluarea furnizării rămâne ziua de luni.

Întrebată de ce oamenii trebuie să mai aștepte până săptămâna viitoare, deși operatorul de apă ar fi avut deja apă brută pentru tratament, Buzoianu a precizat că toate instituțiile implicate au transmis același calendar.

„Calendarul estimat de toate autoritățile, în toate comisiile tehnice care au avut loc până acum, este că de luni. Și suntem în acest calendar în care, repet, astăzi deja suntem, în acest moment, a trecut de mai bine de jumătate prima etapă de tratare a apei,” a declarat ministra. „Sunt procese chimice și fizice care trebuie să se întâmple. Nu pot să dau explicații tehnice mai mult decât atât. Una dintre problemele pe care le-am identificat și pe care le-am și menționat public a fost că de la zi la zi acești experți au dat alte cifre cu privire la termenul, timpii care sunt necesari pentru tratare,” a mai spus ea.

Diana Buzoianu anunță întârzierea lucrărilor

Diana Buzoianu a mai declarat și că autoritățile locale și operatorii de apă trebuie să își asume noul calendar, care deja a fost prelungit.

„Sperăm că absolut toată lumea, Hidro Prahova, ESZ, au luat toate măsurile necesare ca aceste etape să fie cât mai rapid parcurse și să ne încadrăm în calendarul ultim pe care l-au dat dumnealor. Având în vedere, repet, că inițial zisese la 72 de ore, de 3 zile, zic același lucru și anume că se vor încadra în 6 zile,” a adăugat Buzoianu.

Potrivit ministrului, înaintarea procesului de tratare este monitorizată în timp real, iar luni furnizarea apei potabile ar trebui să fie reluată treptat în localitățile afectate.

Autoritățile anunță că vor reveni cu noi informații în cursul zilei de duminică, pe măsură ce procedurile avansează.

FOTO: Mediafax

