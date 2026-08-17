Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a revenit cu o nouă postare pe rețelele sociale după ce Curtea Constituțională a decis că „amendamentul Fritz” este constituțional. Ea compară decizia CCR în cazul liderului USR cu anularea alegerilor din 2024.

„E a doua oară în care sistemul pesedist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

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În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu acuză judecătorii CCR că ar fi aprobat la cererea social-democraților amendamentul prin care mandatul de primar al lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze. Ea subliniază că este pentru a doua oară în care „sistemul pesedist” influențează votul CCR și face trimitere și la decizia din 6 decembrie 2024, prin care judecătorii Curții au anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui și au dispus reluarea alegerilor.

În finalul mesajului, Diana Buzoianu a transmis că românii își doresc democrație, nu o întoarcere la practicile regimului comunist.

„Alo, noi vrem DEMOCRAȚIE, nu PCR”, a conchis ministra USR.

CCR a decis că “amendamentul Fritz” e constituțional

Reacția ministrei USR vine după ce Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.

Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

Ce urmează pentru Dominic Fritz

Dacă președintele Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare, Fritz va avea la dispoziție 30 de zile pentru a-și preda mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.