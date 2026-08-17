Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a revenit cu o nouă postare pe rețelele sociale după ce Curtea Constituțională a decis că „amendamentul Fritz” este constituțional. Ea compară decizia CCR în cazul liderului USR cu anularea alegerilor din 2024.
„E a doua oară în care sistemul pesedist, nemulțumit de votul oamenilor, anulează cu pixul CCR rezultatul unor alegeri”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.
În mesajul postat pe pagina sa de Facebook, Buzoianu acuză judecătorii CCR că ar fi aprobat la cererea social-democraților amendamentul prin care mandatul de primar al lui Dominic Fritz ar trebui să înceteze. Ea subliniază că este pentru a doua oară în care „sistemul pesedist” influențează votul CCR și face trimitere și la decizia din 6 decembrie 2024, prin care judecătorii Curții au anulat întregul proces electoral pentru alegerea președintelui și au dispus reluarea alegerilor.
În finalul mesajului, Diana Buzoianu a transmis că românii își doresc democrație, nu o întoarcere la practicile regimului comunist.
„Alo, noi vrem DEMOCRAȚIE, nu PCR”, a conchis ministra USR.
Reacția ministrei USR vine după ce Curtea Constituțională a declarat constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese.
Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.
Dacă președintele Nicușor Dan va promulga legea, din momentul intrării în vigoare, Fritz va avea la dispoziție 30 de zile pentru a-și preda mandatul de primar al Timișoarei. În acest scenariu, vor avea loc alegeri locale anticipate la primăria municipiului.