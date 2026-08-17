Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat dur într-o postare pe rețelele sociale după ce liderul USR, Dominic Fritz, a ajuns în situația de a pierde mandatul de primar al Timișoarei din cauza conflictului de interese. Aceasta susține că PSD influențează instituțiile statului și pune sub semnul întrebării existența statului de drept în România.

Diana Buzoianu susține că judecătorii Curții Constituționale sunt manevrați de PSD și sublinază că social-democrații ar decide „cine mai poate candida sau nu”, prin intermediul unei „caracatițe juridice” care sugrumă libertatea din România.

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„Republica judecătorilor CCR manevrați de PSD: asta a ajuns România. O țară în care PSD comandă cine mai poate candida sau nu cu ajutorul unei caracatițe juridice care sugrumă libertatea din țara noastră”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook. „Sistemul e otrăvit până în măduva lui de otrava PSD” Ministra USR a Mediului mai spune că ceea ce s-a întâmplat astăzi este „o rușine de nedescris” și susține că instituțiile statului, ANI, curțile de apel, ÎCCJ, CSM și CCR sunt controlate de Partidul Social Democrat. „O rușine de nedescris ce s-a întâmplat azi. Și o dovadă că sistemul e otrăvit până în măduva lui de otrava PSD care are telefoane de dat și la ANI, și la curți de apel, și la ÎCCJ, și la CSM și la CCR”.

„Mai avem stat de drept în România?” În încheierea mesajului, Diana Buzoianu a lansat două întrebări pentru români după decizia Curții Constituționale. „Mai avem stat de drept în România? Decide PSD în locul românilor?”. CCR a declarat constituțional amendamentul prin care Fritz își pierde mandatul Curtea Constituțională a României a declarat constituțional amendamentul conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese care dețin o funcție publică își pierd mandatul. Unul dintre aceste cazuri este și al lui Dominic Fritz, declarat în conflict de interese. Miza este uriașă pentru liderul USR. Fritz are deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, ÎCCJ a respins recursul formulat de Fritz și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

Până acum, această decizie nu a dus automat la încetarea actualului său mandat. În baza legislației aflate în vigoare, prefectul de Timiș i-a aplicat lui Fritz sancțiunea disciplinară a diminuării indemnizației cu 10% pentru o perioadă de șase luni. Noua Lege a integrității schimbă însă situația.