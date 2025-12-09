Prima pagină » Știri politice » Diana Buzoianu confirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. DSP decide când apa va deveni potabilă

Diana Buzoianu confirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. DSP decide când apa va deveni potabilă

Ruxandra Radulescu
09 dec. 2025, 19:11, Știri politice

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în cadrul unei intervenții la Antena 3, că toți locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. Aceasta a adăugat că DSP face probe pentru a determina momentul când apa devine potabilă.

„Focusul nostru trebuie să fie să aducem apă cel mai rapid acolo. Apă menajeră e în toate localitățile. Sperăm să iasă toate probele luate de către DSP în parametri normali, ca să putem declara apa potabilă. DSP are cel mai important rol. La momentul de față este apă menajeră”, a precizat Buzoianu.

Criza Apei din Prahova și Dâmbovița

Zeci de mii de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără acces la apă potabilă după ce apa de la Barajul Paltinu a devenit extrem de tulbure — un fenomen imposibil de tratat de operatorul local. În urma dezastrului, autorităţile locale şi parlamentare au cerut demisia ministrului Mediu, acuzând-o de incapacitatea de a garanta aprovizionarea cu apă.

Buzoianu a respins ferm cererile de demitere. Ea susţine că responsabilitatea pentru gestionarea apei revine instituţiilor de la nivel local și operatorilor direct implicați, nu Ministerului.

Potrivit declarațiilor sale, documentele arată că riscul de turbiditate fusese cunoscut de operatorul local — ESZ Prahova şi de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, dar informațiile nu au fost comunicate autorităților locale, primarilor sau Ministerului. De aceea, Buzoianu a cerut demisia conducerii acelor instituţii.

De asemenea, ministrul a criticat “atacurile politice” care, spune ea, transformă o problemă tehnico-administrativă severă într-un circ politic.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bolojan urmează să prelungească faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență
20:28
Bolojan urmează să prelungească faza de explorare a Neptune Deep în ședință de urgență
FLASH NEWS Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii”
19:52
Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii”
ADMINISTRAȚIE Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6
19:49
Cine este Paul Moldovan, viitorul primar interimar al Sectorului 6
FLASH NEWS Buzoianu se ține cu dinții de funcție. Acuză PSD că scandalul de la Paltinu este un pretext pentru a opri refoma de la Romsilva: „Nu cedez la șantaj”
19:24
Buzoianu se ține cu dinții de funcție. Acuză PSD că scandalul de la Paltinu este un pretext pentru a opri refoma de la Romsilva: „Nu cedez la șantaj”
VIDEO Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
18:03
Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
FLASH NEWS De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
17:52
De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Fosilele dezvăluie modul tragic în care a murit o pasăre acum 120 de milioane de ani

Cele mai noi