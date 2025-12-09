Diana Buzoianu confirmă că toate localitățile din Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. DSP decide când apa va deveni potabilă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în cadrul unei intervenții la Antena 3, că toți locuitorii din județele Prahova și Dâmbovița au apă menajeră. Aceasta a adăugat că DSP face probe pentru a determina momentul când apa devine potabilă.

„Focusul nostru trebuie să fie să aducem apă cel mai rapid acolo. Apă menajeră e în toate localitățile. Sperăm să iasă toate probele luate de către DSP în parametri normali, ca să putem declara apa potabilă. DSP are cel mai important rol. La momentul de față este apă menajeră”, a precizat Buzoianu.

Criza Apei din Prahova și Dâmbovița

Zeci de mii de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără acces la apă potabilă după ce apa de la Barajul Paltinu a devenit extrem de tulbure — un fenomen imposibil de tratat de operatorul local. În urma dezastrului, autorităţile locale şi parlamentare au cerut demisia ministrului Mediu, acuzând-o de incapacitatea de a garanta aprovizionarea cu apă.

Buzoianu a respins ferm cererile de demitere. Ea susţine că responsabilitatea pentru gestionarea apei revine instituţiilor de la nivel local și operatorilor direct implicați, nu Ministerului.

Potrivit declarațiilor sale, documentele arată că riscul de turbiditate fusese cunoscut de operatorul local — ESZ Prahova şi de Administrația Bazinală Buzău-Ialomița, dar informațiile nu au fost comunicate autorităților locale, primarilor sau Ministerului. De aceea, Buzoianu a cerut demisia conducerii acelor instituţii.

De asemenea, ministrul a criticat “atacurile politice” care, spune ea, transformă o problemă tehnico-administrativă severă într-un circ politic.

FOTO: Mediafax

