Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin

Donald Trump, președintele SUA, l-a sunat pe Volodimir Zelenski în timpul zborului său din Alaska înapoi în Washington DC, a anunțat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Aceasta a precizat că cei doi au avut o conversație „lungă”. La rândul său, Kiev-ul a confirmat convorbirea dintre cei doi președinți.

Pe lângă discuția pe care a avut-o cu Volodimir Zelenski, Donald Trump i-a sunat și pe liderii NATO, a mai spus Karoline Leavitt. Aceasta nu a oferit, însă, și detalii cu privire la conversații.

Printre cei cu care a mai vorbit liderul Casei Albe se mai numără și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. La această discuție au mai luat parte și Emmanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Keir Starmer, premierul Marii Britanii, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

FOTO: Profimedia

