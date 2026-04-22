Economia este în cap, inflația la cer, iar premierul Ilie Bolojan revendică o înfrângere drept victorie: România are cel mai mare deficit bugetar din UE 

Galerie Foto 5
Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a publicat pe pagina sa de Facebook o postare prin care prezintă datele furnizate de Eurostat, potrivit cărora, deficitul total al României a scăzut de la 9,3% în 2024, la 7,9% în 2025, totodată el prezintă și faptul că România încă are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu este clar care sunt avantajele scăderii deficitului bugetar, la 10 luni de guvernare: inflația a urcat de la 6% la 10%, economia scade de 7 luni, iar dobânzile plătite de statul român și de cetățeni au rămas la fel.

 În prima parte a postării, premierul scoate în evidență diferența de procente a deficitului pentru 2024 și 2025, care este în scădere. 

 „Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat. 

Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR.”, a notat Ilie Bolojan. 

România, fruntașă la cel mai mare deficit din Uniunea Europeană

Cu toate acestea, Bolojan a menționat că România încă ocupă prima poziție la capitolul „cel mai mare deficit din Uniunea Europeană”. 

 România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție. Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase. 

„De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate”, a mai punctat premierul. 

Bolojan: „Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu”

Liderul executivului a mulțumit românilor pentru răbdare și sacrificiu și a asigurat că datele furnizate de Eurostat indică o direcție corectă.

„Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice. Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a încheiat Bolojan mesajul.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
20:00
Sună alarma la Bruxelles din cauza crizei politice de la București. Ce oficial european vine de urgență la București și care este agenda 
JUSTIȚIE Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
19:19
Kovesi are undă verde să aresteze 13 parlamentari greci. Ce acuzații le aduce
REACȚIE Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”
18:55
Oana Gheorghiu sare la gâtul Olguței Vasilescu: „Nu am condus un coteț de curci” / „Oamenii vor să își păstreze interesele”
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: ”Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD”
18:46
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: ”Este evident că nu există o cale ușoară de ieșire din criză în care ne-a aruncat PSD”
ULTIMA ORĂ Scandalul politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
17:04
Scandalul politic din România se mută la Bruxelles: șefa socialiștilor europeni îl atacă dur pe Manfred Weber, care îl susține pe Bolojan
ULTIMA ORĂ Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
16:40
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
Mediafax
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Digi24
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Mediafax
UPDATE. DNA suspectează că liderul PSD, Radu Moldovan, ar avea proprietăți în Franța pe numele unor terți. Radu Moldovan a ajuns la spital. DNA îl anchetează și pe șeful CJ Sălaj, liberalul Dinu Iancu-Sălăjanu
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce documente este obligat să aibă polițistul asupra lui când iese cu radarul pe marginea drumului. Ce drepturi are șoferul
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Cum sună o erupție solară? Un eveniment rar, surprins chiar în momentul declanșării!
CONTROVERSĂ Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”
21:31
Atacuri la adresa României din Parlamentul Greciei, după investigația Codruței Kovesi: „Provine dintr-o țară care nu are o tradiție de separare a puterilor”
ACTUALITATE Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
21:28
Filtrați de AI. Karyna a aplicat la 400 de locuri de muncă și a obținut doar trei interviuri. Unde greșeste
FLASH NEWS Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
21:15
Moment de groază în Rio de Janeiro. 200 de turiști au rămas blocați pe munte după un schimb de focuri între poliție și traficanții de droguri
FLASH NEWS Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
20:25
Muntenegru face un pas istoric spre UE, după ce s-a decis redactarea tratatului de aderare. La ce dată s-ar putea alătura comunității europene
VIDEO Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
19:49
Imagini cu Javier Milei, aflat în vizită în Israel. Președintele Argentinei, a „îmbrățișat” Zidul Plângerii
SPORT David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares
19:39
David Popovici mai adaugă o medalie de aur în palmares

Cele mai noi

Trimite acest link pe