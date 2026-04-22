Economia este în cap, inflația la cer, iar premierul Ilie Bolojan revendică o înfrângere drept victorie: România are cel mai mare deficit bugetar din UE 

Premierul Ilie Bolojan a publicat pe pagina sa de Facebook o postare prin care prezintă datele furnizate de Eurostat, potrivit cărora, deficitul total al României a scăzut de la 9,3% în 2024, la 7,9% în 2025, totodată el prezintă și faptul că România încă are cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu este clar care sunt avantajele scăderii deficitului bugetar, la 10 luni de guvernare: inflația a urcat de la 6% la 10%, economia scade de 7 luni, iar dobânzile plătite de statul român și de cetățeni au rămas la fel.

În prima parte a postării, premierul scoate în evidență diferența de procente a deficitului pentru 2024 și 2025, care este în scădere.

„Deficitul total al României, calculat după metodologia europeană și care include toate cheltuielile și obligațiile statului, a scăzut de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2025, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Această scădere importantă a venit din măsurile luate în a doua parte a anului trecut pentru reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor, dar și din folosirea fondurilor europene și ajustarea investițiilor din PNRR.”, a notat Ilie Bolojan.

România, fruntașă la cel mai mare deficit din Uniunea Europeană

Cu toate acestea, Bolojan a menționat că România încă ocupă prima poziție la capitolul „cel mai mare deficit din Uniunea Europeană”.

România are în continuare cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar a avut și cea mai mare corecție. Reducerea deficitului nu este un scop în sine, ci un pas necesar pentru a pune finanțele țării pe baze sănătoase.

„De mulți ani, România a cheltuit mai mult decât își permitea, iar datoria a crescut constant. Anul acesta, doar dobânzile pentru împrumuturile din trecut ajung la aproximativ 60 de miliarde de lei, echivalentul costului unei autostrăzi precum Autostrada Moldovei. Nu mai putea continua acest model. Acum începem să schimbăm această direcție și să recâștigăm controlul asupra economiei. Avem nevoie de această ajustare pentru ca economia să nu mai depindă de datorie scumpă, ci de investiții, muncă și competitivitate”, a mai punctat premierul.

Bolojan: „ Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu”

Liderul executivului a mulțumit românilor pentru răbdare și sacrificiu și a asigurat că datele furnizate de Eurostat indică o direcție corectă.

„Fiecare punct procentual redus din deficit, adică aproximativ 20 de miliarde de lei, înseamnă mai puțini bani plătiți pe dobânzi și mai mulți bani pentru dezvoltare, infrastructură și servicii publice. Cu cât corecția este mai rapidă, cu atât mai repede poate începe o creștere economică sănătoasă, iar acest lucru se va vedea în nivelul de trai. În același timp, costurile de împrumut pentru România pot scădea. Este o perioadă dificilă, în care efortul este împărțit la nivelul întregii societăți. Mulțumesc tuturor pentru răbdare și sacrificiu. Datele Eurostat arată că direcția este una corectă. Economia se stabilizează fără a pune presiune pe viitorul generațiilor următoare. Ar fi păcat să ne întoarcem de unde am plecat”, a încheiat Bolojan mesajul.

