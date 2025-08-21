Emil Boc, atac dur la adresa USR: „Tot ce au prins, au distrus”

Primarul Clujului, Emil Boc, a lansat un atac frontal la adresa USR, acuzând partidul că blochează constant proiectele administrației locale și nu aduce soluții concrete. Disputa a pornit de la modernizarea podului Baribaldi, unde municipalitatea a decis construirea unui pod provizoriu, măsură contestată de reprezentanții USR.

„Un partid care nu a pus o cărămidă în orașul acesta, nu a construit nimic, doar a demolat. Tot ce a prins, a distrus. Cum au dat peste un proiect al Clujului, nu au știut decât să încerce să îl omoare. Asta este USR-ul, aceasta e realitatea de azi”, a declarat Emil Boc, la emisiunea ZIUA LIVE.

Primarul a explicat că noul pod temporar, construit în zona Coșbuc, va rămâne funcțional și după finalizarea lucrărilor de modernizare, putând fi transformat într-un pod velo, pietonal sau chiar rutier.

„Cei de la USR doresc să prăbușească podul Garibaldi, să nu mai fie nicio soluție. Pentru că, dacă nu începem construcția la acel pod, el se va prăbuși. Începerea unei noi documentații pentru un alt pod ar însemna ani de zile. Și ce ai făcut? Ai izolat două cartiere. Rațiunea noastră este clară: rezolvăm podul Garibaldi, facem podul provizoriu, iar acesta poate fi menținut și după, iar în viitor se pot construi și alte poduri. Dar până atunci trebuie rezolvată problema urgentă a podului Garibaldi, care astăzi este o legătură centrală și fundamentală cu cartierul Grigorescu”, a concluzionat Boc.

În aceeași intervenție, Emil Boc a adus critici la adresa membrilor USR, etichetându-i drept „copii nematurizați”.

„Sunt copii nematurizați, nu are rost să îi băgăm prea mult în seamă pentru că sunt răsfățați, nu se pricep,” a mai acuzat acesta.

Edilul a amintit și alte proiecte finalizate sub administrația liberală, precum Autostrada Transilvania, centura Vâlcele-Apahida sau legătura de la Tureni.

„Aceste proiecte nu sunt nici ale unei persoane, nici ale unui partid, sunt ale clujenilor. Și noi, și ei, toți suntem trecători prin viață. Important este ce rămâne după noi. Să rămână praful, cum vrea USR? Cam asta își doresc ei: să lase praful în urma lor politică,” a mai spus Boc.

Surse foto: Profimedia

