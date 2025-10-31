Prima pagină » Știri politice » „Explicațiile” lui Bolojan se lasă așteptate: premierul nu vrea să spună dacă dă raportul luni în Parlament – SURSE

„Explicațiile” lui Bolojan se lasă așteptate: premierul nu vrea să spună dacă dă raportul luni în Parlament – SURSE

31 oct. 2025, 13:56, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan încă nu ar fi luat o decizie dacă să se prezinte luni în Parlament – ca să dea explicații publice despre plecarea trupelor americane din România, spun surse politice pentru Gândul.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu l-a convocat deja pe Ilie Bolojan la „Ora Premierului”, în fața Parlamentului, după aflarea veștii din presa străină și nu de la autoritățile de la București despre plecarea trupelor SUA. Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis că și miniștrii de Externe și de Apărare ai USR – Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu – trebuie să spună românilor ce se întâmplă cu adevărat.

Când voi primi invitația voi răspunde instituțional în zilele următoare, mâine. Aștept să primesc invitația instituțional și voi răspunde instituțional”, a răspuns premierul, la Antena 1, întrebat dacă va merge luni la Ora premierului, în Parlament.

Când ai o funcție de răspundere, sunt lucruri cu care nu te joci. Dacă vrem să obținem rezultate maxime în plan extern, apărarea este o problemă, nu trebuie transformată în circ”, a mai spus premierul.

Bolojan trebuie să vină luni în Parlament să dea explicații pentru retragerea trupelor SUA din România

PSD a convocat joi Biroul Permanent al Camerei Deputaților, pentru a decide asupra chemării premierului Ilie Bolojan, în plen, pe 3 noiembrie. Solicitarea a şi fost aprobată.

Luni, la ora 16.00, Ora Premierului, Bolojan va trebui să meargă cu explicaţiile în Plenul Camerei Deputaţilor, după ce Biroul Permanent a aprobat solicitarea PSD.

Sorin Grindeanu îi cere explicaţii lui Ilie Bolojan pentru lipsa de reacţie a Guvernului, după aflarea ştirii despre plecarea trupelor americane de pe teritoriul României, printre alte solicitări.

Potrivit deciziilor CCR și Regulamentului Camerei Deputaților, Ilie Bolojan este OBLIGAT să vină în Parlament

Regulamentul Camerei Deputaților, lege organică, prevede obligativitatea participării în aceste cazuri. Mai mult, decizii ale Curții Constituționale prevăd că în cazul persoanelor învestite în funcție prin vot direct al Parlamentului, trebuie aplicat principiul colaborării loiale între instituții.

Așadar, potrivit legislației în vigoare, premierul ar trebui să respecte legea și să se prezinte luni, 3 noiembrie, în fața Parlamentului, pentru a da explicații în sesiunea numită „Ora Premierului”.

Ilie Bolojan RĂSPUNDE vineri dacă merge în Parlament la audieri. Ce spune că știa despre retragerea trupelor SUA din România

Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și pe miniștrii USR, după anunțul retragerii trupelor SUA: De 72 de ore e liniște

