Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia

Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi.

Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pentru ca o zi mai târziu să fie numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Site-ul Ministerului Transporturilor a fost deja actualizat cu numirea lui Horațiu-Lucian Cosma.

„Horațiu este omul pe care îl poți trezi la trei noaptea să îți spună stadiul oricărei autostrăzi”

Originar din Sălaj, Horațiu-Lucian Cosma este membru USR și a fost consilier local din partea partidului în Zalău. De asemenea, el nu ocupă pentru prima dată funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Acesta a mai fost secretar de stat în minister în timpul mandatului de ministru al lui Cătălin Drulă.

„Astăzi am făcut prima numire de secretar de stat, pe Horațiu Cosma, care se va ocupa de domeniul rutier. Horațiu s-a alăturat Asociației Pro Infrastructură în 2014, apoi în 2016 a activat în calitate de consilier în Cancelaria premierului Dacian Cioloș și în ultimii patru ani, a fost consilier parlamentar cu atribuții legate de comisia de Transporturi din 2017.

Horațiu este omul pe care îl poți trezi la trei noaptea să îți spună stadiul oricărei autostrăzi, pozițiile kilometrice, soluțiile tehnice, blocajele birocratice care trebuie rezolvate, stadiul plăților, al exproprierilor și tot ce ține de domeniul investițiilor mari publice”, scria Cătălin Drulă la acel moment.

Potrivit descrierii de pe pagina sa de Facebook, Horațiu-Lucian Cosma a mai fost consilier parlamentar, dar și consilier al prim-ministrului, în perioada martie 2016 – decembrie 2016. În acea perioadă, premier era Dacian Cioloș.

Fostul consilier al lui Cioloș a vrut să ajungă și parlamentar

Horațiu-Lucian Cosma și-a încercat norocul inclusiv la alegerile parlamentare din 2024, atunci când a deschis lista USR Sălaj pentru Camera Deputaților.

„Astăzi m-am înscris oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Împreună cu Elena Lasconi, viitorul președinte al României, vom construi o Românie și un Sălaj mai bune pentru toți, nu doar pentru unii!

Mii de sălăjeni ne-au spus în ultimele luni că s-au săturat de vechii politicieni: de promisiuni goale, legi pentru privilegiați, taxe crescute și scumpiri care ajung tot în buzunarul lor. Ei au luat totul, iar noi am rămas cu praful de pe tobă. Iar dacă oamenii buni renunță, vechii politicieni vor continua să ne înșele”, scria acesta pe Facebook, în octombrie 2024.

USR a obținut, însă, doar 6,81% din voturi în Sălaj, pentru Camera Deputaților, scor insuficient pentru a îi asigura lui Horațiu-Lucian Cosma un loc în Parlament.

