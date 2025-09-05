Prima pagină » Știri politice » Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia

Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia

Alexandru Tudor
05 sept. 2025, 13:46, Știri politice
Fost consilier al lui Dacian Cioloș, numit pentru a doua oară secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Ilie Bolojan a semnat decizia

Premierul Ilie Bolojan a semnat joi, 4 septembrie, o decizie prin care l-a numit pe Horațiu-Lucian Cosma în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi.

Numirea lui Horațiu-Lucian Cosma vine la două zile după ce Bogdan Mîndrescu și-a dat demisia din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, pentru ca o zi mai târziu să fie numit director general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Site-ul Ministerului Transporturilor a fost deja actualizat cu numirea lui Horațiu-Lucian Cosma.

„Horațiu este omul pe care îl poți trezi la trei noaptea să îți spună stadiul oricărei autostrăzi”

Originar din Sălaj, Horațiu-Lucian Cosma este membru USR și a fost consilier local din partea partidului în Zalău. De asemenea, el nu ocupă pentru prima dată funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Acesta a mai fost secretar de stat în minister în timpul mandatului de ministru al lui Cătălin Drulă.

Astăzi am făcut prima numire de secretar de stat, pe Horațiu Cosma, care se va ocupa de domeniul rutier. Horațiu s-a alăturat Asociației Pro Infrastructură în 2014, apoi în 2016 a activat în calitate de consilier în Cancelaria premierului Dacian Cioloș și în ultimii patru ani, a fost consilier parlamentar cu atribuții legate de comisia de Transporturi din 2017.

Horațiu este omul pe care îl poți trezi la trei noaptea să îți spună stadiul oricărei autostrăzi, pozițiile kilometrice, soluțiile tehnice, blocajele birocratice care trebuie rezolvate, stadiul plăților, al exproprierilor și tot ce ține de domeniul investițiilor mari publice”, scria Cătălin Drulă la acel moment.

Horațiu-Lucian Cosma și Cătălin Drulă. FOTO: Horațiu Cosma / Facebook

Potrivit descrierii de pe pagina sa de Facebook, Horațiu-Lucian Cosma a mai fost consilier parlamentar, dar și consilier al prim-ministrului, în perioada martie 2016 – decembrie 2016. În acea perioadă, premier era Dacian Cioloș.

Fostul consilier al lui Cioloș a vrut să ajungă și parlamentar

Horațiu-Lucian Cosma și-a încercat norocul inclusiv la alegerile parlamentare din 2024, atunci când a deschis lista USR Sălaj pentru Camera Deputaților.

„Astăzi m-am înscris oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Împreună cu Elena Lasconi, viitorul președinte al României, vom construi o Românie și un Sălaj mai bune pentru toți, nu doar pentru unii!

Mii de sălăjeni ne-au spus în ultimele luni că s-au săturat de vechii politicieni: de promisiuni goale, legi pentru privilegiați, taxe crescute și scumpiri care ajung tot în buzunarul lor. Ei au luat totul, iar noi am rămas cu praful de pe tobă. Iar dacă oamenii buni renunță, vechii politicieni vor continua să ne înșele”, scria acesta pe Facebook, în octombrie 2024.

Horațiu-Lucian Cosma și Elena Lasconi. FOTO: Horațiu Cosma / Facebook

USR a obținut, însă, doar 6,81% din voturi în Sălaj, pentru Camera Deputaților, scor insuficient pentru a îi asigura lui Horațiu-Lucian Cosma un loc în Parlament.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Guvernul Bolojan a găsit portița legislativă pentru reorganizarea ROMSILVA/ Proiect adoptat într-o ședință extraordinară

Bolojan vrea ca primarii să decidă unde vor funcționa păcănelele: „Viziunea pe care o are Guvernul este să lase chestiunea autorităților locale”

Continuă reconstrucția la Broșteni: „Peste 30 de case reconstruite” / „Apa și canalizarea am reușit să le dăm în folosință”

Citește și

EXTERNE Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
14:59
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
ANALIZĂ EXCLUSIV După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
14:51
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
POLITICĂ CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”
14:47
CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”
EXCLUSIV Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid
13:56
Puci la partidul REPER. Octavian Berceanu, ales președinte acum 6 zile, și-a dat DEMISIA. O grupare apropiată de Boc ar fi făcut presiuni în partid
POLITICĂ După ce-a văzut cifrele cu PIB-ul României, deputatul Adrian Câciu transmite guvernanților: „Mai ușor cu pianul! La muncă, nu la criticat trecutul!”
13:14
După ce-a văzut cifrele cu PIB-ul României, deputatul Adrian Câciu transmite guvernanților: „Mai ușor cu pianul! La muncă, nu la criticat trecutul!”
POLITICĂ Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
12:43
Schimbări în programul de înregistrare a angajaților/Ministrul Florin Manole: „Revisal devine Reges-Online”
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor! A fost pălmuită până a decedat, iar bărbatul i-a aprins apoi o lumânare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
„Lezmajestate” față de bugetari. Proiectul care stârnește revoltă
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
CUTREMURĂTOR! Un tânăr campion la box a murit la doar 18 ani, lovit de un camion. Acesta stătea întins pe șosea în stare de ebrietate la momentul impactului, după o ieșire cu prietenii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un manuscris antic despre „fenomene inexplicabile” aduce vești proaste pentru cei care cred în Giulgiul din Torino