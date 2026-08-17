Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, comentează în termeni ironici reacția USR-ului la decizia CCR de a declara constituțional amendamentul ce l-ar putea lăsa pe Dominic Fritz. Potrivit lui Marinescu, singurul motiv pentru care USR se opune vehement acestei legi, care ar urma să afecteze, de fapt, mai mulți demnitari, este impactul pe l-ar avea asupra liderului de partid.

„Proclamă sfârșitul civilizației umane pentru ca niste alesi, între care și șeful lor (aici e buba), vor intra mai devreme în interdicția de ocupare a funcției publice, consecința unei hotărâri judecătorești definitive, care nu suferă nici o modificare”, precizează Marinescu pe Facebook.

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„Războiul USR cu integritatea capătă accente penibil-paroxistice”

Marinescu critică USR-ul pentru lipsa de asumare, după ce a acuzat Curtea Constituțională și social-democrații că ar fi făcut front comun împotriva lui Fritz. Așa cum Gândul a arătat, amendamentul a trecut cu 5 voturi pentru și 3 împotrivă și tocmai un reprezentant-cheie al PSD, în CCR, a lipsit de la ședință.

„Războiul USR cu integritatea capătă accente penibil-paroxistice: totul e capturat și pesedist dacă e contrar intereselor lor.

Au făcut o chestiune personală din reglementările substanțiale și tranzitorii generale ale legii noi, privind interdicția de a ocupa funcții publice în caz de conflict definitiv de integritate, interdicție existentă de-altfel și în legislația anterioară”, mai afirmă fostul ministru al Justiției.

„Ipocrizia politică a USR o poate constata oricine acum”

De asemenea, acesta atrage atenția asupra duplicității membrilor USR în ceea ce privește susținerea deciziilor justiției, doar atunci când acestea sunt în interesul partidului.

„Ar vrea să ne convingă ca morala și democrația însăși ar fi cerut ca ei să păstreze funcția, în ciuda faptului ca s-au folosit de ea în interesul propriu. Ipocrizia politică a USR privind ocuparea funcțiilor publice însă o poate constata oricine acum”, mai afirmă Radu Marinescu.

Câți judecători de la PSD au votat, de fapt, „amendamentul Fritz”

Imediat după ce judecătorii Curții Constituționale au declarat constituțional „amendamentul Fritz”, USR a declanșat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, care „denunță” un abuz de putere. Realitatea este însă alta.

Potrivit surselor Gândul, dintre cei 5 judecători care au votat „amendamentul Fritz”, doar 3 au fost de la PSD. Unul a fost de la UDMR, iar celălalt a fost reprezentantul Președinției.

Dominic Fritz omite că al patrulea judecător propus de PSD în CCR, Bogdan Licu, cel care ar fi putut înclina și mai mult balanța votului, nu a fost prezent.