Prima pagină » Știri politice » Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și FACEM ceva, nu doar să constatăm

Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și FACEM ceva, nu doar să constatăm

11 sept. 2025, 15:07, Știri politice
Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și FACEM ceva, nu doar să constatăm

Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este.

Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”.

„Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această opinie. Dar nu este suficient să constatăm, ci trebuie să facem ceva pentru a schimba lucrurile”, declară liderul interimar al PSD, la evenimentul de prezentare a planului de relansare economică.

Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, în fața mediului de afaceri american că România nu are în acest moment un plan de țară și că administrația publică nu manifestă urgența necesară pentru reformă.

Legat de reforma statului, aveți dreptate. România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem emergență de reformă de la nivelul mediu și jos ale administrației”, a declarat, joi, la AmCham.

Nici la capitolul relansare economică nu stăm bine, în opinia lui Nicușor Dan. Nici aici nu este strategie. Și nici diplomația română nu este obișnuită să facă „efort”.A spus-o în fața diplomaților români, prezenți la Palatul Cotroceni pentru Reuniunea Anuală a Diplomației Române, pe 26 august.

„Avem un mediu privat care este competitiv şi eu sunt optimist că vom reuşi să o facem. Numai că avem pentru asta avem nevoie de o strategie pe care n-o avem, ca să fim foarte realişti, şi avem nevoie de efortul dumneavoastră pe care, ca să spun foarte direct, diplomaţia noastră nu a fost obişnuită să o facă”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7,8%. Cea mai mare din UE

„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan

Citește și

EXTERNE Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
16:35
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state
POLITICĂ Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
16:29
Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire”
EXTERNE La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
16:13
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida
VIDEO ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL!
15:45
ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL!
JUSTIȚIE Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii”. Ce a declarat despre Charlie Kirk
14:52
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii”. Ce a declarat despre Charlie Kirk
POLITICĂ Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă
13:49
Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Banii sau viața? Consecințele canceroase ale unor măsuri guvernamentale
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Un bărbat și-a dat în judecată șefii pentru că nu i-a plăcut biroul pe care l-a primit și a câștigat. A primit și despăgubiri
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Primele declarații ale bărbatului care a ucis-o pe Iryna Zarutska, tânăra refugiată ucraineană de 23 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Rezerviștii, chemați la armată de MApN. Cine sunt cei vizați
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
„O tablă de șah” uriașă, observată de astronauții din spațiu. Ce este de fapt?