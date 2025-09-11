Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și FACEM ceva, nu doar să constatăm

Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este.

Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”.

„Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această opinie. Dar nu este suficient să constatăm, ci trebuie să facem ceva pentru a schimba lucrurile”, declară liderul interimar al PSD, la evenimentul de prezentare a planului de relansare economică.

Președintele Nicușor Dan a spus, miercuri, în fața mediului de afaceri american că România nu are în acest moment un plan de țară și că administrația publică nu manifestă urgența necesară pentru reformă.

Legat de reforma statului, aveți dreptate. România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică din România, nu vedem emergență de reformă de la nivelul mediu și jos ale administrației”, a declarat, joi, la AmCham.

Nici la capitolul relansare economică nu stăm bine, în opinia lui Nicușor Dan. Nici aici nu este strategie. Și nici diplomația română nu este obișnuită să facă „efort”.A spus-o în fața diplomaților români, prezenți la Palatul Cotroceni pentru Reuniunea Anuală a Diplomației Române, pe 26 august.

„Avem un mediu privat care este competitiv şi eu sunt optimist că vom reuşi să o facem. Numai că avem pentru asta avem nevoie de o strategie pe care n-o avem, ca să fim foarte realişti, şi avem nevoie de efortul dumneavoastră pe care, ca să spun foarte direct, diplomaţia noastră nu a fost obişnuită să o facă”.

