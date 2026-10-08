Grindeanu respinge varianta unui guvern tehnocrat sau minoritar PSD și face apel către PNL și UDMR pentru formarea Cabinetului

Sorin Grindeanu, liderul Partidulu Social Democrat, a declarat joi seară la Antena 3, că respinge varianta unui guvern tehnocrat, însă este dispus să intre la guvernare alături de PNL și UDMR. În cadrul acestei zile Sorin Grindeanu a purtat discuții cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

Întrebat despre varianta unui guvern tehnocrat, Grindeanu este de părere că ar reprezenta un scenariu „prost” pentru România, având în vedere situația actuală.

„Guvern tehnocrat: variantă slabă, proastă pentru România. E o variantă slabă care nu face decât să înrăutățească lucrurile”, a declarat Grindeanu.

Totodată, Sorin Grindeanu a subliniat că, din moment ce AUR și USR vor alegeri anticipate, apelul social-democraților pentru formarea unui Guvern stabil vizează Partidul Național Liberal și UDMR.

„Eu am făcut apel la toate partidele politice să intre activ în acest guvern. Trebuie să ținem cont de realități. Există două partide politice, AUR și USR, care vor anticipate, pentru că își văd doar de interesul propriu.

apelul meu e către toți ceilalți. Apelul este către PNL și UDMR. Pentru că AUR și USR vor anticipate”, a subliniat liderul PSD.

Luca Niculescu a început, joi, negocierile cu formațiunile politice. Permierul desemnat a discutat cu PSD, iar Sorin Grindeanu a susținut o conferință de presă imediat după discuțiile de la sediu.

Liderul social-democrat a declarat că social-democrații vor continua să ceară mandatul pentru formarea Guvernului, dar nu exclud alegerile anticipate dacă nici Guvernul propus de Luca Niculescu nu va obține votul Parlamentului.