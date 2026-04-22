Grupul Minorităților Naționale sunt penultimii pe lista de consultări a lui Nicușor Dan. Grupul Minorităţilor Naţionale din Parlament este de acord să susțină Guvernul Bolojan, fără AUR, ca o condiție, spun surse politice pentru Gândul.

Ce a discutat Bolojan cu minoritățile

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a discutat miercuri cu reprezentanţii grupului minorităţilor naţionale din Parlament, în contextul crizei guvernamentale apărute după decizia PSD de retragere a sprijinului acordat şefului Executivului.

Potrivit surselor Gândul, Grupul Minorităţilor Naţionale din Parlament este de acord să susțină guuvernul Bolojan, fără AUR, ca o condiție.

Întâlnirea s-a desfășurat la sala Grupului parlamentar al minorităților naționale și a durat aproximativ o oră.

Alături de premier au fost prezenți președintele Senatului, Mircea Abrudean, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, și liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache.

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat la finalul consultărilor că l-a informat pe președintele României de faptul că își asumă în continuare mandatul de premier.

„Am încheiat consultările cu domnul președinte în care am prezentat poziția PNL. Această poziție reflectă deciziile pe care Biroul Politic le-a decis ieri. Îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține în plan guvernamental activitatea Guvernului astfel încăt să putem desfășura o activitate de administrare a țării în aceste situații diferite”, a spus Ilie Bolojan.

