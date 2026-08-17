Grupul parlamentar PACE – Întâi România acuză AUR că îl apără pe Bolojan: Au refuzat să semneze pentru aflarea adevărului

Grupul parlamentar PACE – Întâi România îi acuză pe senatorii AUR că s-au opus demarării unei anchete parlamentare cu privire la întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu. „Le-am cerut să semneze pentru aflarea adevărului. Și au refuzat”, au transmis cei de la PACE – Întâi România, printr-un comunicat semnat de Ninel Peia.

„Azi, senatorilor AUR li s-a cerut un lucru simplu, să semneze alături de PACE – Întâi România pentru ca Senatul României să poată clarifica, printr-o comisie parlamentară de anchetă, împrejurările întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu.

Nu le-am cerut să-l declare vinovat pe Bolojan. Nu le-am cerut să o condamne pe președinta CCR. Nu le-am cerut să semneze vreo sentință. Le-am cerut să semneze pentru aflarea adevărului. Și au refuzat”, se arată în comunicat.

Înâlnirea „secretă” dintre premierul demis Ilie Bolojan și președinta CCR a stârnit un val de supoziții și nemulțumiri. Cei doi au purtat vineri, 14 august, o discuție în biroul Președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care susține că nu a fost înștiințat. 27 de senatori din partea PNL și USR au obiectat neconstituționalitatea legii care îl împiedică pe Dominick Fritz să își continue exercitarea mandatului de primar al orașului Timișoara.

„Aici, domnilor senatori de la AUR, începe problema. Pentru că nu mai vorbim despre un comunicat de partid. Nu mai vorbim despre o dispută electorală. Nu mai vorbim despre cine ocupă primul loc pe culoarul suveranist. Vorbim despre o întrebare care privește funcționarea instituțiilor fundamentale ale statului român.

Senatorii AUR nu au vrut să semneze. Și atunci am o întrebare pentru ei. De ce? Ce anume din această anchetă vă deranjează? Faptul că îl privește pe Ilie Bolojan? Faptul că Parlamentul ar putea cere documente și explicații? Faptul că ar trebui stabilit oficial cine a organizat întâlnirea? Sau, pur și simplu, faptul că inițiativa nu aparține AUR? Pentru că dacă acesta este motivul, avem o problemă politică mult mai mare decât orgoliul unui partid.

Nu poți pretinde că reprezinți opoziția suveranistă față de actuala putere și, când apare posibilitatea unei anchete parlamentare care îl privește direct pe șeful Guvernului, să-ți bagi pixul în buzunar, nu poți cere transparență numai când transparența îl lovește pe adversarul pe care ți l-ai ales tu, nu poți fi suveranist cu program.

Senatorii AUR sunt luni, miercuri și vineri împotriva sistemului, iar marți și joi, când apare numele lui Bolojan, închis pentru inventar. Asta nu mai este opoziție. Este opoziție cu excepții. Și românii au dreptul să știe care sunt aceste excepții. Nu voi spune că între AUR și Ilie Bolojan există o înțelegere. Nu am probe pentru o asemenea afirmație și nu fac politică prin acuzații inventate. Dar am în față un fapt politic pe care AUR trebuie să-l explice. Când a avut posibilitatea să susțină o anchetă parlamentară privind împrejurările unei întâlniri care îl implică pe Ilie Bolojan, AUR a refuzat să semneze”, au transmis membrii grupului parlamentar PACE – Întâi România.