Prima pagină » Știri politice » Guvernul Bolojan a ținut un moment de reculegere pentru Mircea Lucescu la începutul ședinței de joi

La începutul ședinței de guvern de joi, miniștrii din Guvernul Bolojan au ținut un moment de reculegere pentru legendarul antrenor Mircea Lucescu. Guvernul României a menționat că inițiativa i-a aparținut premierului Ilie Bolojan. 

Premierul Ilie Bolojan a mers și pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României și cel mai mare antrenor român. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.

„Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a spus premierul României.

Mii de oameni în pelerinaj la catafalcul lui Mircea Lucescu

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

Printre cei care și-au anunțat prezența astăzi se numără Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, fostul internațional croat Darijo Srna, delegații din partea cluburilor FCSB, Dinamo și Rapid, dar și Peluza Cătălin Hîldan.

