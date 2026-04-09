La începutul ședinței de guvern de joi, miniștrii din Guvernul Bolojan au ținut un moment de reculegere pentru legendarul antrenor Mircea Lucescu. Guvernul României a menționat că inițiativa i-a aparținut premierului Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan a mers și pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României și cel mai mare antrenor român. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.
„Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a spus premierul României.
Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.
Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.
Printre cei care și-au anunțat prezența astăzi se numără Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, fostul internațional croat Darijo Srna, delegații din partea cluburilor FCSB, Dinamo și Rapid, dar și Peluza Cătălin Hîldan.