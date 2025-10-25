Prima pagină » Știri politice » Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”

Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”

25 oct. 2025, 18:00, Știri politice
Huiduit la tot pasul, Bolojan mărturisește că nu e deranjat de furia oamenilor: „Sunt obișnuit!”

După ce mai mulți români l-au huiduit pe Ilie Bolojan la Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, premierul României mărturisește că nu are „niciun fel de problemă”.

În ploaia de vociferări, prin care a fost numit „trădător”, „hoț” și acuzat „că ia banii de la copii cu handicap”, prim-ministrul Ilie Bolojan spune că „este obișnuit”.

„Nu vă faceți griji. Ascultați-mă. Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri. N-am probleme din astea. Înțelegeți? N-am niciun fel de probleme”, spune șeful executivului, potrivit portalsm.ro.

La plecare, premierul le-a urat celor care îl huduiau „spor la treabă”: „Vă salut, toate cele bune”, adaugă Bolojan, în timp ce câțiva cetățeni strigau „huoo”.

Reamintim că premierul a fost apostrofat în timpul ceremoniei de la Carei, acolo unde a fost prezent sâmbătă. Și președintele Nicușor Dan a avut parte de același tratament la Iași. (detalii AICI)

Jandameria a aplicat o amendă la Carei

Jandarmeria anunță că o persoană a fost amendată cu 500 de lei pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și o alta a fost sancționată cu avertisment scris pentru consumul de băuturi alcoolice în public.

„Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancționat contravențional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârșirea în public de fapte și expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice”, precizează reprezentanții Jandarmeriei.

Sursa: Facebook/ Portalsm.ro

