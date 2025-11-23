Ilie Bolojan, huiduit la tot pasul. Premierul, aflat în Sighetu Marmației, a fost întâmpinat cu: „Demisia!”

Premierul Ilie Bolojan a fost primit cu huiduieli și scandări de „Demisia!” la Sighetu Marmației, unde a participat la Școala Memorială „Gheorghe I. Brătianu”, un eveniment dedicat tinerilor liberali. Însă vizita s-a transformat într-un test de imagine pentru șeful Executivului.

Premierul a ajuns la Sighet într-o atmosferă tensionată, localnicii exprimându-și nemulțumirea prin huiduieli și mesaje mai puțin prietenoase. Strigătele de „Demisia!” au răsunat pe tot parcursul deplasării delegației.

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis sâmbătă tinerilor liberali adunați la Școala Memorială „Gh. I. Brătianu” de la Sighetu Marmației că „e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar „e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie”, adăugând: „Sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastră”.

În cadrul vizitei în Maramureș, premierul a depus o coroană de flori la Cimitirul Săracilor – ansamblu arhitectural dedicat memoriei deţinuţilor politici morţi sau executaţi în închisorile, lagărele şi deportările comuniste, precum şi memoriei partizanilor ucişi în luptele cu Securitatea – și a vizitat Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.

