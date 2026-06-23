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Ilie Bolojan vrea un pact politic. Cu ce variantă de guvern a venit la Cotroceni

Ilie Bolojan vrea un pact politic. Cu ce variantă de guvern a venit la Cotroceni
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a propus semnarea unui pact politic între partidele pro-europene, la Cotroceni, prin care să fie învestit un guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Bolojan a spus că acest executiv ar trebui să funcționeze până la finalul anului iar pactul ar trebui să conțină prevederi clare că nu vor fi inițiate moțiuni de cenzură.

Guvern minoritar și un pact care să-l consfințească pînă la finalul anului

”Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care să avem rapid un Guvern instalat ar fi semnarea unui pact politic între partidele pro-europene din această țară. Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu PNL le-a generat, considerăm că după semnarea pactului există două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar format în jurul PNL-USR-UDMR. Noi ne angajăm să dăm un vot la instalare acestui Guvern, în oricare dintre variante ar fi ales”, a precizat Ilie Bolojan.

Pactul politic propus de liderul PNL ar trebui să garanteze menținerea guvernului în noua formulă, până la finele anului, și ar trebui să includă reducerea deficitului, menținerea parcursului României și respectarea angajamentelor din PNRR. Noul executiv ar urma să procedeze la angajarea răspunderii pentru reformele din PNRR, imediat după instalare, astfel încât țara noastră să absoarbă cât mai mulți bani din granturi.

,,În cursul acestei după amiezi vom avea un BPN unde vom clarifica toate aceste aspecte”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan, un an de la preluarea mandatului  de premier

”I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește fix un an de când Guvernul pe care îl conduc a depus jurământul. A fost un an dificil, cu multiple provocări, un an în care a fost nevoie să reducem deficitul, să luăm o serie de măsuri pentru a menține situația sub control.”, a precizat liderul PNL, după consultările de la Cotroceni.

Președintele partidului, Ilie Bolojan, a fost însoțit la Cotroceni de prim-vicepreședinte, Dan Motreanu, secretarul general, Robert Sighiartău, președintele Senatului, Mircea Abrundean și liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Gabriel Andronache.

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