În ce calitate reprezintă Mirabela Grădinaru România, la Casa Albă? Juridic, nu este soție de președinte și România nu are oficializată instituția de „Prima Doamnă”. Cine achită deplasarea?

Participarea Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump la Washington ridică o întrebare importantă: în ce calitate merge acolo și pe cine reprezintă, de fapt?

Evenimentul, intitulat „Fostering the Future Together”, reunește delegați din 45 de țări și pune accent pe educația copiilor și rolul tehnologiei. Întâlnirile au loc la Departamentul de Stat și la Casa Albă, iar pe listă apar și companii mari precum OpenAI, Microsoft sau Google.

Dincolo de agenda oficială, situația României este una atipică.

Toni Neacșu: „Noi nu avem instituția Primei Doamne”

România nu are, spre deosebire de Statele Unite, o instituție oficială a „Primei Doamne”. Nu există o lege care să definească atribuții, responsabilități sau limite. Nu există buget dedicat și nici un cadru formal în care partenerul președintelui să acționeze.

În practică, partenerii șefilor de stat din România au avut, de-a lungul timpului, un rol mai degrabă simbolic. Au susținut cauze sociale, au participat la evenimente caritabile și au fost prezenți în vizite oficiale, dar fără să aibă o poziție juridică clară. Nu semnează documente, nu negociază și nu au mandat diplomatic.

„Nu există cadru juridic în care resursele financiare și materiale ale președinției sa poată fi folosite de partenera de viață, care din punct de vedere juridic este o simplă persoană particulară. Noi nu avem instituția Primei Doamne, nu este nicio diferență că este soție de președinte sau este doar concubina președintelui”, spune Toni Neacșu pentru Gândul.

Vladimir Ionaș: „Vor apărea semne de întrebare legate de reprezentare atâta timp cât Președintele și doamna Grădinaru nu sunt căsătoriți oficial”

Sociologul Vladimir Ionaș spune pentru Gândul că deplasarea este „un lucru pozitiv”, dar avertizează că „vor apărea semne de întrebare legate de reprezentare”, în lipsa unui statut oficial, și că discuțiile se vor muta rapid și spre „costuri și cine le acoperă”.

„Personal am considerat întotdeauna că instituția Primei Doamne trebuie să existe și în România. Cred, sincer, că de foarte multe ori Primele Doamne ar fi putut aduce multe plusuri României. Cred că este un lucru pozitiv deplasarea doamnei Grădinaru la Washington”, spune sociologul.

Totuși, dincolo de beneficii, apar rapid întrebările sensibile. Prima ține de statutul oficial.

„Vor apărea semne de întrebare legate de reprezentare atâta timp cât președintele și doamna Grădinaru nu sunt căsătoriți oficial”, spune Ionaș.

Problema nu este una nouă, dar devine mai vizibilă în context internațional. România nu are o instituție formală a „Primei Doamne”, iar lipsa unui cadru clar face ca fiecare astfel de deplasare să fie interpretată diferit. Analistul merge mai departe și spune că, în mod ideal, acest rol ar trebui reglementat.

„Am considerat întotdeauna că instituția Primei Doamne trebuie să existe și în România”, afirmă el.

Un alt punct sensibil este cel financiar. Ionaș anticipează că discuția publică se va muta rapid în această direcție. În opinia sa, aici nu mai este vorba doar despre percepții, ci despre reguli clare.

„Se va discuta foarte mult și despre costuri și cine le acoperă. Aici sunt chestiuni care țin de legalitate și pe care instituțiile statului trebuie să le verifice”, subliniază el pentru Gândul.

Rolul Mirabelei Grădinaru, mai degrabă simbolic. Nicușor Dan: „Cred că este benefic să se implice”

Se pare totuși că Mirabela Grădinaru vrea să compenseze excesiv lipsa căsătoriei cu Nicușor Dan, prin aceste proiecte sociale. Întrebat ce rol va avea concubina sa, într-un interviu pentru RomâniaTV, președintele spune că este benefic ca Mirabela să se implice în proiectele sociale.