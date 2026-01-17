Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali

Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Proiectul de lege are ca obiect completarea unei legi deja existente, cu un nou capitol: ‘Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile și protecția datelor cu caracter personal’ – prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto – audio – video și implicit de a purta și utiliza, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto – audio – video portabile de tip BodyCam.

Datele sunt păstrate timp de maximum șase luni și apoi distruse, cu excepția cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.

În măsura în care circumstanțele permit, cetățenii vor fi informați că sunt înregistrați, iar autoritățile locale au obligația de a comunica public dotarea polițiștilor locali cu astfel de echipamente.

Noua reglementare stabilește clar situațiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spațiul public, fără consimțământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravențiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervențiile pentru protejarea vieții și a ordinii publice.

Această lege contribuie la creșterea transparenței activității poliției locale și la consolidarea siguranței publice, oferind în același timp un nivel mai ridicat de protecție atât cetățenilor, cât și agenților.”, scrie Nicușor Dan.

Noua lege prevede o serie de garanții menite să asigure că folosirea bodycam-urilor sau dispozitivelor de tip Body Worn Camera se face cu respectarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal. Astfel, se instituie în mod explicit principiul limitării la scop: înregistrările realizate pot fi utilizate exclusiv în scopuri legate de exercitarea atribuțiilor legale ale poliției locale – îndeosebi pentru documentarea faptelor antisociale, probe în investigații penale sau contravenționale, instruirea personalului ori apărarea în fața acuzațiilor nefondate privind comportamentul polițiștilor.

Se interzice folosirea lor în scopuri incompatibile (de exemplu, supravegherea arbitrară a populației sau în scopuri private).