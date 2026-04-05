Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi

Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Florian Coldea, la B1TV. Vă reamintim că în urmă cu circa un an, Elena Lasconi avea să publice o serie de imagini cu actualul președinte al României într-o presupusă întâlnire cu generalul Coldea și cu Victor Ponta. Atunci, DIICOT a fost sesizat.

„În cazul ăsta apare pe surse. Și dacă apare, ne aducem aminte că, în perioada respectivă, Antonescu era candidat, așa, pus de PSD și UDMR decât de PNL. Dacă mai țin minte circumstanțele în care, practic, s-a produs imediat după catastrofa din iarna anului 2024, la începutul anului 2025, desemnarea lui Antonescu. Nu știu. O procedură în care cineva a strâns semnături de la președinți de filiale, care au fost puse pe masa conducerii interimare PNL din vremea respectivă. Ilie Bolojan a fost chemat ca salvator, după dezastrul provocat de conducerea Iohannis-Ciucă.

Până la urmă a fost de voie, de nevoie, a trebuit să fie acceptat Antonescu. A fost planificată susținerea lui Antonescu de o grupare din interiorul PNL, PSD. UDMR nu îl contestă. A fost un partener de coaliție corect. (…) Îl contestă Grindeanu. O grupare din PSD care îl folosește pe Grindeanu. Nu e lider, e o marionetă care e scoasă în față să spună lucruri”, a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban și Nicușor Dan / foto: Mediafax Foto

„Doamna Lasconi este un martor cheie în povestea asta”

Ludovic Orban a numit-o pe Elena Lasconi drept un „martor cheie” în acest scandal.

„Dacă există cineva din PNL implicat în această poveste, se poate demonstra public. Abia aștept să aflu acest lucru. Eu cred că se va cere declarație de martor (n.r. Elenei Lasconi). Până la urmă, doamna Lasconi este cea care și-a asumat public pozele și veridicitatea pozelor. Le-a folosit într-o campanie electorală. Aici trebuie văzut foarte clar cum s-a ajuns, cine a gândit și cine a avut puterea să o convingă pe doamna Lasconi. Doamna Lasconi este un martor cheie în povestea asta.

Mă îndoiesc că a vorbit cineva direct din PNL cu doamna Lasconi. Mai degrabă ar fi fost folosit un proxy. Cine o fi fost proxy-ul ăsta?”, a mai spus Ludovic Orban.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandru Dobre / Alexandra Pandrea
Sursă video: B1TV

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Călătoria cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FOTO-VIDEO Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
15:27
Fiica Dianei Șoșoacă, apariție de senzație la Campionatul Internațional de Dans din Bulgaria
EVENIMENT Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
13:30
Bolojan, mesaj la 22 de ani de la aderarea României la NATO: „Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere”
EVENIMENT Nicușor Dan, de Ziua NATO: „Pentru România, nu e doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat”
12:56
Nicușor Dan, de Ziua NATO: „Pentru România, nu e doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
COMUNICAT Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
08:00
Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
INEDIT „Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
07:46
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
GALERIE FOTO Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
07:40
Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe