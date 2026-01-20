Prima pagină » Știri politice » Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”

Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”

20 ian. 2026, 18:08, Știri politice

Ministrul Muncii, Florin Manole, va propune în ședința de coaliție ca în 2026 să fie oferite ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici. „Voi propune să fie aplicate mecanisme asemănătoare celor din ultimii ani”, a spus Manole. El a adăugat că este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili.

„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (…) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a explicat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

El spune că „soluții tehnice există, trebuie să verificăm și capacitatea bugetului”. De aceea, Manole va propune două variante. Una va fi similară celei de anul trecut care presupune acordarea ajutorului în două tranșe și care are un impact bugetar de aproximativ două miliarde de lei.

A doua variantă este similară celei din 2023 și presupune trei praguri și trei cuantumuri, potrivit ministrului.

Manole: „Nu vreau să plec de la premisa că domnul Bolojan nu va accepta”

Ministrul Muncii afirmă că a existat deschidere în discuțiile privind salariul minim și că rezultatul obținut este un pas important. Totodată, el se declară încrezător că vor fi găsite soluții și pentru sprijinirea pensionarilor aflați în dificultate.

”Nu aș vrea să plec de la premisa că domnul Bolojan nu va accepta. Am avut o abordare constructivă, am venit cu argumente pentru creșterea salariului minim, este un succes parțial și important. Pe același model, nu vreau să plec de la premisa că cineva se opune unui mecanism de a atenua din greutățile prin care trec cei mai vulnerabili pensionari. Dacă anul trecut când am avut o țintă de deficit mai greu de atins, România s-a descurcat, cred că și anul acesta se vor găsi soluții”, spune ministrul Muncii.

Rămâne de văzut dacă măsura va fi acceptată de colegii de guvernare, inclusiv de premier și de ministrul de Finanțe.

Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația

Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
17:40
La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
ACUZAȚII Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
17:24
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
ADMINISTRAȚIE Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
16:22
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”
VIDEO Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
16:03
Sorin Grindeanu atrage atenția asupra marii probleme a României, în plan extern: „Trebuie să facem orice ca parteneriatul cu SUA să se întărească”
NEWS ALERT Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”
15:48
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii”
VIDEO Sorin Grindeanu condamnă neparticiparea lui Nicușor Dan la Forumul Mondial din Elveția: „Trebuia să fim la Davos”
15:44
Sorin Grindeanu condamnă neparticiparea lui Nicușor Dan la Forumul Mondial din Elveția: „Trebuia să fim la Davos”
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Nebuloasa Inelului ascunde o structură gigantică la interior, au descoperit astronomii
FLASH NEWS Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
17:40
Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
17:25
Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
CONTROVERSĂ Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie
17:16
Noua lege din Polonia elimină cuvintele „soț” și „soție” din certificatele de căsătorie
NEWS ALERT Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici
17:10
Controversa în cazul lui Băluță continuă. După presupusa tentativă de asasinat, edilul a rămas fără dinți. Ce îi îngrijorează pe medici

Cele mai noi

Trimite acest link pe