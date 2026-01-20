Ministrul Muncii va propune în coaliție sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici: „E nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”

Ministrul Muncii, Florin Manole, va propune în ședința de coaliție ca în 2026 să fie oferite ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici. „Voi propune să fie aplicate mecanisme asemănătoare celor din ultimii ani”, a spus Manole. El a adăugat că este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili.

„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (…) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a explicat ministrul Muncii la Antena 3 CNN.

El spune că „soluții tehnice există, trebuie să verificăm și capacitatea bugetului”. De aceea, Manole va propune două variante. Una va fi similară celei de anul trecut care presupune acordarea ajutorului în două tranșe și care are un impact bugetar de aproximativ două miliarde de lei.

A doua variantă este similară celei din 2023 și presupune trei praguri și trei cuantumuri, potrivit ministrului.

Manole: „Nu vreau să plec de la premisa că domnul Bolojan nu va accepta”

Ministrul Muncii afirmă că a existat deschidere în discuțiile privind salariul minim și că rezultatul obținut este un pas important. Totodată, el se declară încrezător că vor fi găsite soluții și pentru sprijinirea pensionarilor aflați în dificultate.

”Nu aș vrea să plec de la premisa că domnul Bolojan nu va accepta. Am avut o abordare constructivă, am venit cu argumente pentru creșterea salariului minim, este un succes parțial și important. Pe același model, nu vreau să plec de la premisa că cineva se opune unui mecanism de a atenua din greutățile prin care trec cei mai vulnerabili pensionari. Dacă anul trecut când am avut o țintă de deficit mai greu de atins, România s-a descurcat, cred că și anul acesta se vor găsi soluții”, spune ministrul Muncii.

Rămâne de văzut dacă măsura va fi acceptată de colegii de guvernare, inclusiv de premier și de ministrul de Finanțe.