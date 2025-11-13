Marea păruială. Cum a început conflictul dintre fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață”

Cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, a acuzat-o, marți, pe Oana Gheorghiu de incompatibilitate între funcția de membru în ONG și funcția de vicepremier. Mai mult, Carmen Uscatu a cerut demisia Oanei Gheorghiu din cadrul Asociației „Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu s-a declarat surprinsă de criticile fostei sale colege și a fost de părere că e vorba de o „neînțelegere”. Gândul vă prezintă întreaga istorie a conflictului.

Numirea Oanei Gheorghiu, cofondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, în funcția de vicepremier, a stârnit mai multe controverse în spațiul public. În valul de reacții pro și contra, mulți au așteptat să vadă ce va spune Carmen Uscatu, cealaltă co-fondatoare de la Dăruiește Viață și prietena Oanei Gheorghiu.

„Așteptarea oamenilor era să facem un spital, nu un guvern”

Deși tăcerea lui Carmen Uscatu s-a pus pe seama faptului că ar fi fost plecată în SUA și nu ar fi fost la curent cu discuțiile din România, pe 5 noiembrie aceasta a avut o primă intervenție la Euronews România, pe tema numirii Oanei Gheorghiu în Guvernul România.

A fost o reacție prevestitoare a unui conflict care s-a dezvoltat, în aceste zile, în spațiul public.

„Așteptarea oamenilor era să facem un spital, nu un guvern”, a scris Carmen Uscatu pe Facebook, înainte de emisiune, în legătură cu decizia Oanei Gheorghiu de a accepta funcția de vicepremier.

„O vulnerabilitate foarte mare”

Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, a precizat că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat de Hotnews.ro

De asemenea, Carmen Uscatu a subliniat că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde deține în continuare drept de vot. Prezența Oanei Gheorghiu, ca vicepremier, în Adunarea Generală a Dăruiește Viață, este o incompatibilitate, susține Carmen Uscatu.

Replica vicepremierului Oanei Gheorghiu nu a întârziat. Aceasta a susținut că faptul că a rămas membru fondator al Asociației „Dăruiește Viață” nu o face incompatibilă cu funcția din guvern.

Fosta parteneră a vicepremierului Oana Gheorghiu din Asociația „Dăruiește viața”, Carmen Uscatu, a declarat că i-a propus acesteia rolul de președinte onorific, iar în prezent așteaptă un răspuns.

„Nu am spus că a rămas acționar, ci că ea a rămas membru cu drept de vot, membru fundator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-o organizație nonguvernamentală și fiind în același timp și vicepremier în Guvernul României, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate pentru că finanțările proiectului Campusului Medical sunt puse în pericol. Mulți finanțatori sunt în disconfort cu această incompatibilitate de rol”, a precizat Carmen Uscatu, la Antena 3 CNN.

„Sunt convinsă că Oana va avea înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat”

Carmen Uscatu a explicat că anumiți sponsori sunt puși pe gânduri dacă să mai doneze unei organizații care ar putea să fie percepută că nu mai are independență pentru că unul din membri este expus politic.

Întrebată dacă încearcă să o înlăture pe Oana Gheorghiu din fundație, Uscatu a reiterat că ea i-a propus să se retragă din calitatea de membru fondator cu drept de vot și să devină președinte onorific.

„I-am propus Oanei Gheorghiu nu să se retragă și i-am propus rolul de președinte onorific care, astfel, asigură independența în fața finanțatorilor și continuarea proiectului, indiferent de dezbaterile politice. Aștept un răspuns din partea ei. I-am propus ieri acest rol de președinte onorific în baza unui document oficial.

Din păcate, a devenit în ochii presei o dezbatere între noi două, când, de fapt, la acest moment este vorba despre o organizație, «Dăruiește viață», și despre independența acestei organizații și nu vreau să invoc situația în care se află copiii bolnavi de cancer ca să cerem unui membru al Guvernului să-și retragă influența pe care o are prin statut în «Dăruiește viață». Sunt convinsă că Oana va avea înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat atât de mulți ani. Iar, referitor la discuțiile dintre noi, nu doresc să comentez mai mult decât am făcut-o deja și aștept din partea ei un răspuns”, a adăugat Carmen Uscatu.

Oana Gheorghiu, buimac ă după acuzațiile partenerei de ONG

Vicepremierul Oana Gheorghiu a avut, marți, o primă reacție după ce Carmen Uscatu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea sa în Guvern afectează activitatea ONG-ului. „Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației”, a declarat Gheorghiu pentru Digi24.

În replică, Gheorghiu a spus că a respectat toate procedurile legale și că și-a clarificat statutul în cadrul ONG-ului înainte de a prelua funcția de vicepremier.

„Respect întru totul legislația. M-am autosuspendat înainte să preiau funcția de vicepremier. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat. Am transmis toate documentele înainte. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică”, a declarat vicepremierul.

Ea a precizat că nu mai are niciun rol executiv în organizație și că apartenența sa la ONG este pur formală.

„Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. (…) Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată”, a transmis Gheorghiu.

Despre criticile cofondatoarei Carmen Uscatu, Gheorghiu a spus că a fost luată prin surprindere:

„Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna,” a declarat vicepremierul.

Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească

Marți seara, Carmen Uscatu a revenit cu o postare în care afirma că este presată să nu mai vorbească în public, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan, Oana Gheorghiu.

„Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul României. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a scris Carmen Uscatu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

În finalul postării, Carmen Uscatu a adăugat că Oana Gheorghiu „va fi cel mai bun Viceprim-Ministru al României”.

„În același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre”. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a concluzionat Uscatu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: