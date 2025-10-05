Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei

Pare că frigul și lipsa apei calde au devenit o descoperire recentă pentru unii dintre apropiații fostului primar general Nicușor Dan. Ana Ciceală, fost consilier general USR și unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai președintelui României, a sărit recent la gâtul actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroceni.

În vremea în care Nicușor Dan conducea Primăria Capitalei, se pare că frigul și lipsa apei calde nu erau probleme pentru Ana Ciceală. Niciun semn de revoltă, nicio solicitare publică, niciun termen cerut. Bucureștenii tremurau în apartamente și atunci, dar Ciceală părea să nu observe nimic.

Din tăcere, la termene clare

Doar că, odată ce a devenit candidată la Primăria Capitalei, susținută de SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale), Ana Ciceală simte, iată, „frigul” care nu o deranja când Nicușor Dan era primar.

Și acum, când își face campania, odată cu apropierea alegerilor pentru Capitală, cere termene clare și un calendar precis pentru rezolvarea problemelor.

„Avem nevoie de un calendar clar pe care primarul să îl prezinte. Știu că local sunt avarii si se schimbă încă țevi, dar pentru majoritatea bucureștenilor nu e cazul. Au trecut deja cele 3 nopți cu temperaturi sub 10 grade”, a scris Ana Ciceală pe contul său de Facebook.

Ana Ciceală, umăr la umăr lângă Nicușor Dan

Ana Ciceală a fost una dintre apropiații lui Nicușor Dan în perioada USB. În fotografiile din arhiva USB și USR, Ana Ciceală și Nicușor Dan apar umăr la umăr, zâmbind la evenimentele partidului și la lansările de proiecte de transparență și urbanism.

Ciceală a candidat și la Primăria Sectorului 3 din partea USR la alegerile din 2020. (detalii AICI)

Acum, însă, când frigul pare să o afecteze direct sute de mii de bucureșteni și cu alegerile care bat la ușă, ipocrizia este greu de ignorat. Problemele care înainte păreau invizibile au devenit brusc priorități urgente.

Ana Ciceală, acuzată în 2023 de fals în decalarații

În luna aprilie 2023, urbanistul Alexandru Pânișoară – președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – a transmis către Agenția Națională de Integritate (ANI) o sesizare în care o acuză de „fals în declarații” și „încălcarea legii” pe Ana Ciceală, pe atunci consilier municipal al Uniunii Salvați România (USR).

În urma acestei sesizări, ANI i-a transmis lui Alexandru Pânișoară că s-a sesizat din oficiu în acest caz, urmând a fi efectuate toate cercetările necesare.

Alexandru Pânișoară a ridicat atunci mai multe semne de întrebare în legătură cu veniturile obținute de Ana Maria Ciceală, punctând că aceasta, cu toate că declară un venit care nu este impresionant, a „reușit” să finanțeze USR cu 21.300 lei.

MAI MULTE AICI: EXCLUSIV | ANI s-a sesizat în cazul consilierului general USR Ana Ciceală. Președintele ADU: ”Nu declară veniturile reale, fals în declarații!”

Sursa Foto: Facebook/ USR + Ana Ciceală

