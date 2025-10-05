Prima pagină » Știri politice » Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei

Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei

05 oct. 2025, 19:17, Știri politice
Ipocrizia „nicușoriștilor”. Cât a fost primar General, apropiații lui Nicușor Dan n-au suflat o vorbă despre problemele cu apa caldă și căldura. Acum se plâng de frig și de lipsa apei
Galerie Foto 7

Pare că frigul și lipsa apei calde au devenit o descoperire recentă pentru unii dintre apropiații fostului primar general Nicușor Dan. Ana Ciceală, fost consilier general USR și unul dintre cei mai vechi și apropiați colaboratori ai președintelui României, a sărit recent la gâtul actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, după ce Nicușor Dan a plecat la Cotroceni.

În vremea în care Nicușor Dan conducea Primăria Capitalei, se pare că frigul și lipsa apei calde nu erau probleme pentru Ana Ciceală. Niciun semn de revoltă, nicio solicitare publică, niciun termen cerut. Bucureștenii tremurau în apartamente și atunci, dar Ciceală părea să nu observe nimic.

Din tăcere, la termene clare

Doar că, odată ce a devenit candidată la Primăria Capitalei, susținută de SENS și URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale), Ana Ciceală simte, iată, „frigul” care nu o deranja când Nicușor Dan era primar.

Și acum, când își face campania, odată cu apropierea alegerilor pentru Capitală, cere termene clare și un calendar precis pentru rezolvarea problemelor.

Avem nevoie de un calendar clar pe care primarul să îl prezinte. Știu că local sunt avarii si se schimbă încă țevi, dar pentru majoritatea bucureștenilor nu e cazul. Au trecut deja cele 3 nopți cu temperaturi sub 10 grade”, a scris Ana Ciceală pe contul său de Facebook.

Ana Ciceală, umăr la umăr lângă Nicușor Dan

Ana Ciceală a fost una dintre apropiații lui Nicușor Dan în perioada USB. În fotografiile din arhiva USB și USR, Ana Ciceală și Nicușor Dan apar umăr la umăr, zâmbind la evenimentele partidului și la lansările de proiecte de transparență și urbanism.

Ciceală a candidat și la Primăria Sectorului 3 din partea USR la alegerile din 2020. (detalii AICI)

Acum, însă, când frigul pare să o afecteze direct sute de mii de bucureșteni și cu alegerile care bat la ușă, ipocrizia este greu de ignorat. Problemele care înainte păreau invizibile au devenit brusc priorități urgente.

Ana Ciceală, acuzată în 2023 de fals în decalarații

În luna aprilie 2023, urbanistul Alexandru Pânișoară – președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – a transmis către Agenția Națională de Integritate (ANI) o sesizare în care o acuză de „fals în declarații” și „încălcarea legii” pe Ana Ciceală, pe atunci consilier municipal al Uniunii Salvați România (USR).

În urma acestei sesizări, ANI i-a transmis lui Alexandru Pânișoară că s-a sesizat din oficiu în acest caz, urmând a fi efectuate toate cercetările necesare.

Alexandru Pânișoară a ridicat atunci mai multe semne de întrebare în legătură cu veniturile obținute de Ana Maria Ciceală, punctând că aceasta, cu toate că declară un venit care nu este impresionant, a „reușit” să finanțeze USR cu 21.300 lei.

MAI MULTE AICI: EXCLUSIV | ANI s-a sesizat în cazul consilierului general USR Ana Ciceală. Președintele ADU: ”Nu declară veniturile reale, fals în declarații!”

Sursa Foto: Facebook/ USR + Ana Ciceală

AUTORUL RECOAMNDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
17:01
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
ENERGIE Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
16:19
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
POLITICĂ Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician”
15:22
Prima REACȚIE a lui Traian Băsescu după eliberarea Elenei Udrea:”Ar fi fost un bun politician”
POLITICĂ După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni
13:57
După patru luni, Nicușor Dan își numește mâine garnitura de consilieri. Printre ei, Eugen Tomac, Ludovic Orban și Marius Lazurca. Peste zece numiri vor fi făcute, iar mulți dintre foștii colaboratori ai președintelui de la Primăria Capitalei se vor transfera la Cotroceni
REACȚIE Ce spune Băsescu despre GAFELE de protocol ale lui Nicușor Dan:” Încă nu este pregătit”
09:31
Ce spune Băsescu despre GAFELE de protocol ale lui Nicușor Dan:” Încă nu este pregătit”
EXCLUSIV „Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
06:30
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Evz.ro
Haltele uitate ale României, un pericol pentru călători. Primar: Nu avem temei juridic să acționăm
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
De ce femeile sforăie mai puțin decât bărbații
EXTERNE După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
19:57
După ce s-a măritat cu un nepalez, o tânără româncă a avut parte de surpriza vieții sale. O TRADIȚIE veche de peste 1.000 de ani a îmbogățit-o
ACTUALITATE Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
19:38
Manifestul lui Mircea DINESCU: „Cînd am scris că nemțălăul e-un dulap / dar nu de soi / mi-ați vărsat în cap hîrdăul / dați-mi pielea înapoi!”
ȘTIINȚĂ Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul
18:59
Existența lui Dumnezeu, demonstrată de către doi matematicieni: Trăim într-un SPAȚIU-TIMP care leagă inextricabil materia, spațiul și timpul
GALERIE FOTO VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți
18:44
VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți
EXTERNE Viktor Orban anunță ÎMPRUMUTURI ieftine pentru companii înainte de alegerile de anul viitor
18:32
Viktor Orban anunță ÎMPRUMUTURI ieftine pentru companii înainte de alegerile de anul viitor